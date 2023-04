Israël : une découverte révolutionnaire pourrait renforcer les traitements des maladies du sang

Les scientifiques de l'Institut Weizmann et leurs partenaires ont identifié les cellules responsables de la production de globules rouges

C'est une découverte israélienne qui pourrait changer la vie de milliers de personnes : les scientifiques de l'Institut Weizmann et leurs partenaires de recherche ont, pour la première fois, identifié les cellules responsables de l'une des actions les plus élémentaires de la vie : la production de globules rouges qui transportent l'oxygène dans notre corps. Les résultats, rapportés dans le nouveau numéro de la revue scientifique Nature Medicine, pourraient conduire au développement de nouveaux médicaments pour l'anémie et d'autres maladies du sang.

Porte-parole de l'Institut Weizmann des sciences À partir de la droite : Prof. Ido Amit, Dr. Biort Kragstein, Dr. Eyal David et Prof. Hamoutal Gour

Les cellules de notre corps ont besoin d'oxygène qui est délivré par les globules rouges : les érythrocytes qui éliminent également le dioxyde de carbone normal émis par le corps. Nous produisons environ 2 à 3 millions de globules rouges chaque seconde, soit environ un quart de toutes les nouvelles cellules créées dans le corps à un moment donné. Le processus est désactivé par l'hormone érythropoïétine (EPO en abrégé) dont la fonction est de se lier aux cellules mères des cellules sanguines présentes dans la moelle osseuse, les obligeant à se diviser et à se reproduire.

L'hormone érythropoïétine a en effet été identifiée il y a des décennies, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas dans quelles cellules du corps elle était produite. La nouvelle étude menée par le professeur Ido Amit de l'Institut Weizmann et ses collègues en Israël, en Europe et aux États-Unis, montre qu'un sous-groupe de cellules rénales responsables de la production de l'hormone dans le corps humain a été identifié.

Weizmann Institute of Science website Institut Weizmann des sciences dans la ville de Rehovot

Les scientifiques ont baptisé ces nouvelles cellules, "les cellules Norn", d'après les Norns - des personnages de la mythologie nordique qui tissent les fils du destin dans le tissu de la vie. L'hormone qui contrôle la production de globules rouges, l'érythropoïétine, avait jusqu'à présent une "mauvaise réputation", en raison de sa mauvaise utilisation par les athlètes. Cependant, l'énorme potentiel thérapeutique inhérent à cette hormone est beaucoup plus important que son utilisation pour améliorer les performances.

À ce jour, plus de 10 % de la population du monde occidental souffre de maladies rénales chroniques, qui, dans de nombreux cas, entravent la production de l'hormone érythropoïétine et entraîne une anémie, qui peut être mortelle. Jusqu'à récemment, la seule façon de traiter ce type d'anémie était d'utiliser de l'EPO conçue en laboratoire pour compenser le manque d'hormone naturelle.

"La découverte des cellules légères permettra désormais de développer de nouveaux médicaments et traitements", s'est réjoui le professeur Amit. "À plus long terme, de nouvelles approches thérapeutiques permettront de réactiver les cellules Noren ou de reconstituer leur population, à l'instar des traitements révolutionnaires qui ont été récemment développés pour le diabète et incluent la restauration de cellules bêta normales dans le pancréas des patients", a-t-il ajouté.