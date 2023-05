Novidea, société israélienne de logiciels d'assurance, lève 50 millions de dollars

"Grâce à cette transaction, Novidea sera en mesure d'élargir sa gamme de produits, d'apporter de nouvelles innovations et d'offrir une expérience unique"

La société israélienne de logiciels d'assurance Novidea a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un tour de financement à hauteur de 50 millions de dollars, a rapporté le site économique Globes.

Novidea est un fournisseur mondial d'une plateforme d'assurance de premier plan axée sur les données qui permet aux courtiers, aux agents et aux MGA de gérer le parcours client, de bout en bout, et de stimuler la croissance tout au long du cycle de vie de la distribution.

La société a été fondée par Roy Agababa, PDG de la société, Sharon Volk, Rollan Shkolnik et Yigal Lebedev. La technologie développée par l'entreprise apporte une réponse à l'un des points les plus douloureux de l'industrie de l'assurance : la transformation numérique. Au cours des dernières décennies, le développement du secteur de l'assurance a été limité par des systèmes obsolètes, complexes et coûteux, des données séparées et un accès limité à l'information.

Novidea utilisera ce nouvel investissement pour accroître sa part de marché internationale et poursuivre le développement de sa plateforme d'assurance basée sur le cloud et pilotée par les données, renforcer son infrastructure et développer ses équipes et ses bureaux sur tous les marchés cibles aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la région EMEA (les pays d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique) et dans la région APAC (Asie-Pacifique).

"Novidea a connu une croissance sans précédent, stimulée par la demande des marchés mondiaux", a déclaré Roy Agababa, PDG de Novidea. "Grâce à cette transaction, Novidea sera en mesure d'élargir sa gamme de produits, d'apporter de nouvelles innovations à sa plateforme et d'offrir une expérience client de grande qualité", a-t-il affirmé.