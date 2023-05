IBM s'offre la start-up israélienne Polar Security

Polar Security a été fondée en janvier 2021

La société multinationale américaine IBM a annoncé l'acquisition de la société israélienne Polar Security, qui permet aux clients de découvrir, surveiller en permanence, et sécuriser les données des applications cloud et SaaS. IBM devrait intégrer cette technologie dans son offre Guardium. Aucun détail financier n'a été divulgué, mais une source a déclaré au média TechCrunch qu'IBM aurait déboursé 60 millions de dollars (plus de 55 millions d'euros) pour acquérir l'entreprise israélienne, a rapporté le magazine économiques Globes.

https://twitter.com/i/web/status/1658449144388677635 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Polar Security a été fondée en janvier 2021 par le PDG Guy Shanny et le directeur technique Roey Yaacovi. La société a levé 8,5 millions de dollars, selon Start-Up National Central.

Selon IBM, Polar Security est à l'origine de la gestion de la posture de sécurité des données (DSPM), un segment émergent de la cybersécurité qui révèle où sont stockées les données sensibles, qui y a accès, comment elles sont utilisées et identifie les vulnérabilités de la posture de sécurité sous-jacente, notamment en ce qui concerne les politiques, les configurations ou l'utilisation des données.