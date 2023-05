Tel Aviv accueille la crème de la biotech mondiale à la conférence BIOMED

La conférence avait pour objectif de faciliter les relations entre les différents acteurs du secteur et de faire découvrir les dernières innovations

Tel Aviv a accueilli pendant trois jours, du 16 au 18 mai, la 21e conférence BIOMED, un des principaux lieux de rencontre des acteurs israéliens et internationaux de la biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique. L'événement a rassemblé des chefs d'entreprise, des responsables de la recherche et du développement, des universitaires de haut rang et des investisseurs en sciences de la vie dans le domaine de la santé.

Cette conférence avait notamment pour objectif de faciliter les relations entre les différents acteurs de ce secteur, "afin de promouvoir la traduction des inventions en médicaments distribués dans et à travers les systèmes de santé". Les scientifiques, les ingénieurs et les médecins israéliens ont ainsi pu montrer les différentes innovations sur lesquels ils travaillent.

Une quinzaine de thèmes ont également été abordés lors de la conférence, parmi lesquels le vieillissement de la population et l'intelligence artificielle. Selon les organisateurs de la conférence, ces thèmes "reflètent les exigences biomédicales résultant d'une population vieillissante atteinte de diverses maladies chroniques, d'un manque de professionnels de la santé, d'une profusion de données qui doivent être analysées pour en exploiter la valeur potentielle, de problèmes concernant la qualité de vie et de l'escalade des coûts des soins de santé."

La conférence survient alors les investissements privés dans le domaine de la recherche médicale et scientifique ont baissé ces derniers mois, en raison des différentes crises qui secouent le monde.

La conférence de cette année est organisée conjointement par des institutions israéliennes et internationales de premier plan dans le domaine de la santé et a accueilli plusieurs milliers de professionnels, issus de 45 pays.