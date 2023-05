Israël : mort de Zohar Zisapel, l'un des pionniers de l'industrie high-tech

Le fondateur et président du groupe Rad Bynet est mort à l'âge de 74 ans

Zohar Zisapel, l'un des fondateurs de l'industrie high-tech en Israël et lauréat du prix de la Défense d'Israël, est décédé ce samedi à l'âge de 74 ans. Il était le fondateur et président du Rad Bynet Group, une association pionnière d'entreprises israéliennes actives dans le développement, la production et la commercialisation de solutions innovantes pour l'industrie des communications de données.

Il est né à Tel-Aviv et a obtenu un baccalauréat en génie électrique du Technion et une maîtrise en administration des affaires à l'Université de Tel-Aviv. Début 1982, Zohar et son frère Yehuda décident de fabriquer des produits de communication en Israël pour l'exportation. Rad Communications Computers, la première société qu'ils ont fondée ensemble, est la plus ancienne du groupe Rad Bynet.

Dans les années qui ont suivi, 27 autres sociétés indépendantes de haute technologie ont été ajoutées au groupe, qui ont été créées pour développer, fabriquer et commercialiser une grande variété de produits dans le domaine de la communication de données (y compris l'intelligence de la communication informatique). Outre le groupe Rad Bynet, les frères Zisafel jouent un rôle de premier plan dans le développement et la promotion du secteur des biotechnologies en Israël.

Zohar et son frère Yehuda Zisafel ont fondé le RAD Bio-Med Incubator Ltd, un incubateur qui fournit un espace, un financement initial et divers services pour des projets dans le domaine biomédical. Selon le site Rad, Yehuda et Zohar Zisapel ont également versé 4,5 millions de dollars au Technion - Israel Institute of Technology - à Haïfa pour créer le Sara and Moshe Zisapel Nano-Electronics Center, nommé en mémoire de leurs parents.