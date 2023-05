Jaguar Land Rover et une société indienne s'associent pour lancer un programme d'innovation en Israël

"Le programme sera vital pour nous donner une empreinte dans la région"

Le constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover (JLR) a annoncé un partenariat avec l'entreprise indienne Tata Consultancy Services (TCS) (une des plus importantes sociétés de services en informatique au monde) pour lancer son programme d'innovation en Israël. Ce partenariat vise à encourager l'innovation en matière de mobilité et renforcera les relations entre JLR et les start-ups, les investisseurs et les universités israéliennes, a déclaré TCS lundi dans un communiqué.

Le programme s'appuiera sur le réseau de co-innovation (COIN) de TCS en Israël, afin d'identifier les offres technologiques locales et de les transposer en solutions et services de mobilité globaux. Il explorera les opportunités dans les domaines de l'électrification, de la connectivité, des services numériques, du métavers, de l'entreprise intelligente, de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et de la durabilité, selon le communiqué.

TCS est un partenaire de JLR depuis plus d'une décennie, contribuant à ses initiatives de transformation clés comprenant la durabilité et les services numériques. "Le programme sera vital pour nous donner une empreinte dans la région, ouvrant des opportunités d'innover avec une gamme de start-ups israéliennes pour nous aider à offrir un luxe moderne durable et sans compromis", a déclaré Igor Murakami, directeur des nouveaux services, du logiciel et de l'innovation ouverte chez JLR.