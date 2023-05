L’ordinateur, dont la puissance peut atteindre huit exaflops sera l'un des plus puissants au monde

La société Nvidia a annoncé lundi matin lors de la conférence Computex à Taïwan, la création de Israel-1, le supercalculateur le plus puissant d'Israël et l'un des plus puissants au monde. L’ordinateur, dont la puissance peut atteindre huit exaflops, sera utilisé pour le développement de systèmes d'intelligence artificielle générative par Nvidia elle-même et par ses clients.

L'ordinateur Israel-1 combinera 256 unités Dell HGX H100 avec 2 048 processeurs graphiques Nvidia H100 80 Go et 2 560 processeurs BlueField-3 DPU développés en Israël. Le nouveau supercalculateur sera basé sur la plate-forme Spectrum-X qui vient d'être annoncée au Computex. Ce sera une mise à niveau de la technologie de communication Ethernet développée en Israël pour améliorer et accélérer les performances d'un cloud d'IA basé sur Ethernet pour les calculs d'intelligence artificielle.

"Ces performances feront d'Israël-1 l'un des superordinateurs les plus puissants au monde", a déclaré Gilad Sheiner, vice-président du supercalcul et des communications chez Nvidia. "Sa création place Israël à l'avant-garde de la révolution de l'intelligence artificielle. L'ordinateur, qui commencera à fonctionner avant la fin de l'année, représente un investissement significatif de Nvidia en Israël", a-t-il ajouté.

Nvidia a par ailleurs fait état d'une augmentation continue du nombre d'employés en Israël. La société emploie actuellement plus de 3 000 personnes sur plusieurs sites à travers le pays et est le deuxième plus grand centre de développement de la société après les États-Unis.