L’entreprise Smart Resilin développe un film plastique résistant au choc, qui vise à remplacer le verre utilisé pour nos smartphones

460 millions de tonnes de plastiques ont été produites en 2019, et de nombreuses entreprises cherchent à trouver des alternatives à ce matériau polluant et toxique, issu du pétrole, qui a envahi notre quotidien.

AFP Des bouteilles en plastique échouées sur la rive du fleuve Tiete, à Sao Paulo, au Brésil, le 30 janvier 2008

Il y a 12 ans, le Professeur Oded Shoseyov, de l’université de Jérusalem, s’est penché sur la question et s'est interrogé sur la capacité étonnante des puces à sauter jusqu'à 200 fois leur hauteur. Ses recherches l’ont mené jusqu'à un matériau insoupçonné et ultra résistant, semblable au caoutchouc, la résiline, qui se trouve dans les pattes des puces. "La résiline, en un mot, est le caoutchouc le plus performant qui existe sur terre, vous pouvez l'écraser, le presser, il ne perd quasiment aucune énergie dans l’environnement par chaleur ou par friction. C'est grâce à lui que les puces sautent si haut", explique le professeur.

SMART RESILIN Une puce

Afin de pouvoir en fabriquer en quantité industrielle, le professeur Shoseyov a identifié le code génétique de cette protéine et l’a introduit dans des bactéries, qui vont la produire en grande quantité.

Grâce à sa capacité de stockage de l'énergie, ce matériau d'un nouveau genre pourra s'appliquer à de nombreux domaines, par exemple, le sport: "Imaginez qu'à chaque fois que les sportifs touchent le sol, leur énergie soit stockée et leur soit rendue grâce à la résiline. Ils pourront courir plus vite et sauter bien plus haut", poursuit le cofondateur de Smart Resilin.

Stroyblock Un athlète pratiquant le saut en longueur

A partir de ces recherches, l’entreprise Smart Resilin développe un film plastique résistant au choc, qui vise à remplacer le verre utilisé pour nos smartphones. Autre produit en développement : un lisseur pour les cheveux non-toxique et entièrement biodégradable.

Pour Liron Nesiel, la directrice de Smart Resilin, l'objectif de la startup est de remplacer tous les produits polluants par de la résiline. “Pensez par exemple à l'industrie de pneus, qui est extrêmement polluante, mais aussi à l'industrie du plastique et du nylon. Bien sûr, cela prendra du temps, mais nous voulons proposer une alternative à tous ces matériaux", conclut-elle.

Smart Resilin a signé un accord avec une entreprise européenne en Slovénie, pour produire cette bactérie en grande quantité.