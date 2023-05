Sam Altman, le PDG d'OpenAI, doit rencontrer des utilisateurs et des développeurs d'intelligence artificielle ainsi que des décideurs politiques

Sam Altman, le PDG d'OpenAI qui a créé Chat GPT, va se rendre à Tel-Aviv la semaine prochaine dans le cadre d'une tournée mondiale visant à rencontrer des utilisateurs et des développeurs d'intelligence artificielle ainsi que des décideurs politiques. Au cours de sa visite en Israël, Sam Altman visitera un centre de recherche et de développement de Microsoft Israël et participera à un événement à l'université de Tel-Aviv.

Sam Altman a cofondé OpenAI en 2015 avec le milliardaire de la technologie Elon Musk. L’objectif était alors de créer un laboratoire de recherche et de développement à but non lucratif avec pour mission de veiller à ce que l'IA profite à l'ensemble de l'humanité.

Microsoft, qui s'est impliqué dans les travaux d'Open EI, exploite actuellement plusieurs centres de développement en Israël, notamment à Herzliya, Haïfa, Tel Aviv et Nazareth. Le géant de la technologie emploie plus de 2 000 personnes en Israël, travaillant principalement dans le domaine de la R&D sur des projets tels que la cybersécurité, les technologies d'IA, le big data et les soins de santé.