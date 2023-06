Roger Federer dans votre voiture : la star du tennis prête sa voix à l'application Waze

Federer se place désormais en tant que co-pilote linguistique pour les conducteurs, offrant ses conseils en français, en anglais et en allemand

Le champion de tennis suisse, Roger Federer, récemment retraité, est désormais l'une des voix proposées par l'application de navigation Waze pour guider les conducteurs. Cette collaboration innovante a été dévoilée par Waze durant le tournoi de Roland-Garros 2023, apportant une touche sportive à l'application en pleine effervescence de la compétition.

Avec à son actif 20 titres de tournois du Grand Chelem, Federer se place désormais en tant que co-pilote linguistique pour les conducteurs, offrant ses conseils en français, en anglais et en allemand. Ses messages, empreints de son parcours sportif illustre, promettent de divertir les utilisateurs de l'application. Ces derniers peuvent s'attendre à des commentaires uniques et plein d'humour, tels que : "À la manière de votre partenaire de double, je vous accompagne sur vos trajets avec Waze pour que vous arriviez à destination en remportant le match", ou encore "C’est l’heure de conduire. Pluie ou beau temps. Le match doit se poursuivre. Nous sommes préparés et prêts à rouler."

MATTHEW STOCKMAN (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP) Le Suisse Roger Federer se qualifie pour les demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells le 15 mars 2019

L'originalité de cette association tient au fait que Federer lui-même a prêté sa voix pour enregistrer les instructions de navigation dans trois langues, ajoutant ainsi un autre exploit à sa longue liste de réussites. Face à un trafic dense, Federer pourrait énoncer : "Considérons cela comme une pause de fin de parcours. Je pourrais même mettre une nouvelle chemise".

Federer rejoint ainsi la liste des voix célèbres de l'application de navigation Waze, aux côtés de stars de la pop telles que Christina Aguilera et les Jonas Brothers. Le joueur de tennis, qui a tiré sa révérence du monde professionnel le 23 septembre 2022, avait terminé sa carrière dans un match de double aux côtés de Rafael Nadal lors de la Coupe Laver, où ils s'étaient inclinés face aux Américains Jack Sock et Frances Tiafoe.