[BILLET] Intelligence artificielle : le premier jour du reste de nos vies

Seule une trentaine de métiers ne sera pas impactée par l'IA. L'humain va donc être forcé de se réinventer

Assise devant mon ordinateur dans la salle de rédaction, j’observe mes collègues journalistes absorbés dans leur travail, tous encore persuadés d’avoir une emprise sur leur destin, ignorant les nuages qui s’accumulent au-dessus de leurs têtes depuis le 30 novembre 2022. Cette journée marquée par le lancement de ChatGPT, avait pourtant commencé comme tant d’autres, sans que rien n’annonce le séisme à venir, qui allait faire de cette date le marqueur "d’un avant" et "d’un après".

Car il faut être clair : cet agent conversationnel basé sur l’intelligence artificielle générative qui produit textes, discours, poèmes ou code informatique, n’a rien du gadget ni de l’effet de mode que certains experts ont voulu voir en lui à son apparition. Cette immixtion d’une IA, capable de "penser" et de créer, dans le quotidien de tout un chacun, constitue bien une révolution préfigurant un virage civilisationnel, dont les enjeux sont vertigineux. Le temps où l’on regardait "Blade Runner" comme une délicieuse dystopie générant une angoisse circonscrite entre le début et la fin du film, est révolu. Jamais la question du danger des machines intelligentes posée par le long métrage de Ridley Scott sorti en 1982 n’a paru aussi actuelle.

Sam Altman, co-fondateur de la société OpenAI à l’origine de ChatGPT, en est le premier conscient. Il vient d’ailleurs de se lancer dans une tournée internationale pour alerter les grands de ce monde des risques liés à l’IA, juste après avoir réclamé au Congrès américain une régulation urgente de ces technologies. Lundi, il est allé encore plus loin en signant avec d’autres spécialistes une tribune affirmant que l’intelligence artificielle "menace l’humanité d’extinction". Sa créature est lâchée, et le père de ChatGPT craint qu’elle ne se transforme en Golem…

Mais avant de disparaître peut-être complètement, l’homme va d'abord perdre son travail. Et aucune profession ne semble réellement à l’abri - à part 34 métiers "répandus" listés par OpenAI tels qu’abatteur de viande, athlète, boulonneur de toits dans l’industrie minière, conducteur d’engins de pavage ou fabricants de moules et noyaux de fonderie… (!). On parle de la suppression prochaine de 300 millions d'emplois.

Avec ChatGPT, les journalistes - tout comme les écrivains et autres créateurs de contenus - sont en première ligne des emplois devenus précaires. Au-delà de la claque infligée à notre égo de professionnels, l’apparition de cet outil rédactionnel suscite de nombreuses interrogations sur l’avenir de l’information. Il y a en effet beaucoup de tâches journalistiques que l’IA sait déjà parfaitement accomplir comme rédiger des articles simples, des dépêches sportives ou économiques, traduire ou trier des contenus. A tel point que de grands groupes de médias comme l’Allemand Axel Springer (propriétaire de Bild et Die Welt), et certains sites tels Wired, BuzzFeed ou CNET ont annoncé des vagues de licenciements peu après l’arrivée de ChatGPT.

Pourtant, on sait que ChatGPT et sa version encore plus performante, ChatGPT 4, sortie quatre mois après, sont encore loin d’être infaillibles. Si ces chatbots impressionnent, ils génèrent aussi beaucoup d’inexactitudes et ne sont pas capables de mettre leurs connaissances suffisamment en contexte ou perspective. Sans compter que les contenus qu’ils ingurgitent ne sont pas exempts de biais racistes, misogynes ou autre.

Les craintes de voir la désinformation gagner encore du terrain après le blanc-seing – ou presque – qu’offrent à celle-ci les réseaux sociaux, n’ont donc jamais été aussi grandes. La baisse momentanée de Wall Street la semaine dernière, après des images générées par IA montrant une attaque terroriste contre le Pentagone, a donné un avant-goût des conséquences dévastatrices que pourraient avoir ces fake news. Le risque que des données privées ne soient rendues publiques par l’IA alimente également les spéculations, de la Maison Blanche au Parlement européen.

Seulement Chat GPT ou Bard, l’outil conversationnel de Google, n’en sont qu’à leurs (impressionnants) balbutiements. A la vitesse où se développe l’IA, il est certain que ces chatbots seront toujours plus performants, et que ces failles se réduiront avec le temps, leur permettant de produire des articles de plus en plus élaborés.

Alexandra ROBINSON (AFP) Un journaliste de l'AFP visionne un exemple de vidéo "deepfake" manipulée grâce à l'intelligence artificielle, par des chercheurs de l'université Carnegie Mellon

Que restera-t-il alors à nous autres, journalistes de chair et de sang ? De manière paradoxale, il semble que notre salut se trouve justement dans l’exploitation de nos particularités d’humains. Dans cette optique, l’irruption de l’intelligence artificielle pourrait même se révéler salvatrice pour le métier de journaliste en le ramenant à ses fondamentaux.

Depuis l’avènement d’internet et des réseaux sociaux, l’information se produit et se consomme à une cadence effrénée, alimentée pour beaucoup par des dépêches, des communiqués et des articles avec peu de relief, pourvu que le "buzz" soit au rendez-vous. Qu’en serait-il si ces tâches plus rébarbatives subissaient une réelle automatisation, en étant systématiquement confiées à des outils d’intelligence artificielle, à l’image du Nobel de littérature Mo Yan, qui s’est récemment servi de ChatGPT afin d’écrire un discours pour une remise de prix ? La conséquence directe serait un gain de temps précieux pour les journalistes, qui auraient alors la possibilité de produire des contenus plus intéressants et de renouer avec leur véritable vocation: prendre le temps de l’information, aller à la rencontre des gens, investir le terrain pour prendre le pouls d’une société ou d’un événement, et raconter ce qu’ils ont vu, entendu et ressenti, avec leur sensibilité propre - dernier attribut que l’IA est bien incapable de remplacer. N’oublions pas, par ailleurs, que pour se nourrir et apprendre, les outils d’intelligence artificielle ont encore besoin des contenus produits par les humains.

Nous n’échapperons pas au progrès, c’est aujourd’hui plus vrai que jamais. Les tentatives d’y résister ont toujours été vaines. La destruction de machines par des ouvriers anglais en pleine révolution industrielle, n’a pas empêché la marche de la mécanisation. Plutôt que d’interdire ChatGPT et les outils qui viendront à sa suite, écoles, entreprises et médias doivent étudier les moyens de cohabiter avec lui et de s’en servir avec discernement, au bénéfice de tous. Le challenge est immense car il exige de revoir les modèles actuels de travail et d’enseignement. Effrayant aussi, car nous sommes sur le point d’explorer des terres dont les limites ne sont pas connues, alors même que les plus grands experts ne peuvent prédire jusqu’où ira l’intelligence artificielle.

L’humain réalise soudain que l’intelligence peut être découplée de la conscience, que l’un peut aller sans l’autre. A lui donc de se dépasser et de se réinventer en explorant plus à fond les ressources mentales et psychiques qui sont les siennes, et dont on ignore encore tant. Souvenons-nous que l’apparition de l’appareil photo, en rendant les natures mortes obsolètes, a permis aux peintres de faire émerger l’impressionnisme. Ou que la défaite retentissante en 2016 du champion mondial de Go contre la machine AlphaGo de Google, a poussé les adeptes du jeu à imaginer des combinaisons jusqu’alors inconnues. "La machine conduit l’homme à se spécialiser dans l’humain", a dit l’économiste et intellectuel Jean Fourastié dans les années 50. Une réflexion d’une actualité criante.