Des chercheurs israéliens créent le premier vaccin à ARN messager contre la peste

Il s’agit d’une première mondiale. Ces recherches ouvrent la voie à des vaccins contre les bactéries résistantes aux antibiotiques.

Si les bactéries résistantes aux antibiotiques représentent une immense menace pour nos systèmes de santé, des chercheurs israéliens sont parvenus, pour la première fois, à créer un vaccin à ARN messager contre une bactérie, en l'occurrence le bacille de la peste, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de vaccins cruciaux pour l’homme. Un des co-auteurs de cette étude, le Docteur Edo Kon, de l'université de Tel Aviv, était l'invité du magazine Innov'nation sur i24NEWS.

Tel Aviv University Dr. Edo Kon (G) & Prof. Dan Peer (D)

Fleur Sitruk: Vous avez travaillé main dans la main avec l'institut israélien de recherche biologique pour développer ce vaccin, pourquoi avoir choisi la bactérie de la peste ?

Dr Edo Kon: En général, il est très difficile de mettre au point des vaccins à ARN messager efficaces contre des bactéries. Dans notre étude, nous avons choisi de développer un vaccin contre le bacille Yersinia pestis, responsable de la peste, car il s'agit d'un agent pathogène extrêmement meurtrier. Nous avons pu ainsi démontrer l'efficacité du vaccin et valider notre méthode. Il faut également savoir que, dans les pays occidentaux, il n'existe actuellement aucun vaccin homologué contre la peste.

Le vaccin que vous avez développé est-il pleinement efficace avec une seule dose chez les souris?

Dr Edo Kon: Oui. La version finale du vaccin que nous avons développé peut assurer une protection à 100 % contre la peste deux semaines après l'administration d'une dose unique, alors que les animaux non vaccinés meurent généralement de la maladie dans les cinq jours. C'est un grand pas en avant pour se préparer aux pandémies dans leur ensemble.

Tel Aviv University Gel d'ARN

Est-ce que ce vaccin peut également prévenir l'émergence d’une souche résistante ?

Dr Edo Kon: Nous avons commencé par la bactérie responsable de la peste, et nous essayons à présent d'appliquer la même méthode à d'autres pathogènes bactériens. Dans le cas de la peste, il faut savoir qu’il est actuellement possible de traiter efficacement la bactérie à l'aide d'antibiotiques, mais le risque d’apparition de bactéries résistante aux antibiotiques est une vraie menace. Nous devons être prêts à réagir en cas d'épidémie dans ce cas de figure.

AP / Tsafrir Abayov 2016 ©

C’est l'Institut israélien de recherche de biologie qui va s’occuper de développer un vaccin contre la peste pour l’homme. Quelle est la prochaine étape de vos recherches à vous ?

Dr Edo Kon: Oui, c’est désormais l’Institut israélien de recherche biologique qui va développer ce vaccin. En ce qui concerne notre laboratoire, nous cherchons à comprendre comment nous pouvons appliquer ces enseignements majeurs à d'autres bactéries. Pour nous, c'est la question la plus importante. Comment lutter contre des souches d'infections nosocomiales qui engendrent de nombreux problèmes de santé publique.

Quel est votre plus grand espoir ?

Dr Edo Kon: Comme je l'ai dit, il s'agit d'une démonstration de faisabilité et il est vraiment formidable de voir que cela fonctionne et que cela nous fournit des outils pour lutter contre les bactéries. J'espère que cette étude posera les bases du développement de vaccins bactériens dont nous avons besoin immédiatement, et qui n'existent pas nécessairement à l'heure actuelle. Nous devons nous tenir prêts à l'éventualité d’une nouvelle pandémie, même si j'espère qu’il n’y en aura plus jamais. J'espère que notre étude permettra de faire progresser les connaissances scientifiques à l'échelle mondiale, afin d'être mieux préparé à ce type de scénario.