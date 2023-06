En visite en Israël, le "père" de ChatGPT s'entretient avec Netanyahou et Herzog

La visite Sam Altman s'inscrit dans le cadre d'une tournée mondiale entreprise pour sensibiliser aux risques de l'IA et appeler à une régulation gouvernementale

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Sam Altman, PDG d'OpenAI - la société à l'origine du célèbre chatbot ChatGPT - ont discuté des défis et opportunités liés à l'intelligence artificielle (IA) pour le monde et Israël, lors d'un échange téléphonique lundi, selon un communiqué officiel. Ils ont aussi abordé une possible coopération dans le développement de l'IA avec Israël.

Malgré les rumeurs de dimanche selon lesquelles Altman aurait refusé une rencontre avec Netanyahou lors de sa visite en Israël pour des raisons politiques, le bureau du Premier ministre a démenti avoir fait une telle requête.

Altman a par ailleurs rencontré le président israélien, Isaac Herzog. Ce dernier a chaleureusement accueilli Altman, soulignant l'intérêt dans le pays que suscite sa visite.

"Je tiens à vous féliciter pour la lettre ouverte que vous avez envoyée avec des leaders de l'industrie", a déclaré M. Herzog, en référence à deux lettres ouvertes sur les dangers de l'IA, dont M. Altman était signataire, et qui évoquaient l'épée à double tranchant de la technologie, avec de grandes opportunités et de nombreux risques "pour l'indépendance des êtres humains à l'avenir".

"Nous devons nous assurer que ce développement est utilisé pour le bien-être de l'humanité. Vous pouvez voir les avantages et les inconvénients, et vous êtes le premier à le mentionner ouvertement et avec audace", a ajouté Herzog,

"L'énergie déployée pour tirer parti de la technologie et de ses avantages est fantastique à voir, et je suis sûr qu'Israël jouera un rôle important - sa communauté technologique est vraiment étonnante", a répondu Sam Altman.

Pendant sa visite, le PDG d'OpenAI visitera le siège de Microsoft, qui a investi 10 milliards de dollars dans ChatGPT, et participera à une conférence à l'Université de Tel-Aviv. Sa visite en Israël s'inscrit dans le cadre d'une tournée mondiale entreprise pour sensibiliser aux risques de l'IA et appeler à une régulation gouvernementale efficace.