Le National Drone Project d'Israël a lancé cette semaine une expérience de taxis aériens, marquant la première utilisation de cette technologie dans le pays. L'initiative, en partenariat avec le ministère des Transports, l'Autorité de l'innovation, Ayalon Routes et l'Autorité de l'aviation civile, met en œuvre des drones électriques autonomes capables de transporter des passagers et du fret.

L'expérience implique 11 entreprises de drones qui exploitent des avions à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), avec des résultats notables atteints par les sociétés Cando Drones, Israeli Air et Downwind.

La deuxième phase de l'expérience, qui a débuté en janvier, implique un investissement d'environ 60 millions de dollars pour développer l'infrastructure des drones dans les deux prochaines années. Le National Drone Project prévoit par ailleurs d'activer des dizaines de drones une semaine par mois dans l'espace aérien géré pendant cette période.

De leur côté, Dronery et la société israélienne AIR ont mené des vols d'essai avec des drones autonomes capables de transporter deux passagers. Ces vols ont eu lieu sur l'héliport de Césarée et dans la région de Beer Sheva. Les deux sociétés cherchent à obtenir une licence d'aviation pour leurs drones auprès de l'Administration fédérale de l'aviation.

L'objectif final de cette initiative est de réduire la congestion sur les routes en offrant une nouvelle option de transport aérien. Des essais similaires sont prévus pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 et à Chicago en 2025 par American Airlines et Archer Aviation.

Selon le National Drone Project, plus de 19 000 sorties ont été effectuées au cours des trois dernières années et, au cours des deux prochaines années, les entreprises continueront à effectuer des vols de ce type et d'autres vols à raison d'une semaine par mois dans une zone pouvant s'étendre jusqu'à 150 kilomètres.

Dror Bin, directeur général de l'Autorité israélienne de l'innovation, a déclaré qu'Israël était l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. "Ce test est une étape importante de l'initiative nationale sur les drones et Israël est internationalement reconnu comme l'un des leaders mondiaux dans ce domaine".