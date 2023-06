Sam Altman : Israël va avoir un "rôle énorme" à jouer dans la révolution de l'IA

"Il y a deux choses que j'ai observées qui sont particulières à Israël : la densité de talents et l'acharnement, le dynamisme et l'ambition des entrepreneurs"

Sam Altman, PDG d'OpenAI, a souligné le potentiel de l'écosystème technologique israélien amené à jouer un "rôle énorme" dans la révolution de l'intelligence artificielle qui transformera le monde dans les années à venir lors d'un événement à l'Université de Tel-Aviv.

"Il y a deux choses que j'ai observées qui sont particulières à Israël : la première est la densité de talents et la seconde est l'acharnement, le dynamisme et l'ambition des entrepreneurs israéliens", a déclaré M. Altman. "Ces deux éléments combinés sont optimaux pour conduire à une prospérité incroyable en termes de recherche et d'applications de l'IA."

Altman, avec Ilya Sutskever, cofondateur d'OpenAI, à l'origine du désormais célèbre chatbot ChatPGT, a été accueilli par le Dr Nadav Cohen, avec qui il a discuté des défis de l'IA et de la superintelligence. Ils ont encouragé les développeurs israéliens à explorer l'IA et ont mis en évidence la nécessité d'une régulation internationale pour limiter et utiliser de manière responsable l'IA.

Avec le soutien du milliardaire Elon Musk, Altman a créé OpenAI en 2015, un laboratoire de recherche et de développement dont la mission est de veiller à ce que l'intelligence artificielle profite à l'ensemble de l'humanité. M. Altman a fondé le laboratoire d'IA avec M. Sutskever, qui est également le scientifique en chef d'OpenAI. D'origine russe, Ilya Sutskever a grandi en Israël et s'est installé au Canada avec sa famille à l'âge de 16 ans.

Plus tôt, Altman avait rencontré le président Isaac Herzog et discuté des avantages et des risques de l'IA, ainsi qu'un débat sur l'éthique de cette technologie. Altman a également visité le centre de R&D de Microsoft en Israël, qui a investi des milliards dans OpenAI.

Après sa visite éclaire en Israël, Altman se rendra en Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Inde et en Corée du Sud, dans le cadre de sa tournée mondiale.