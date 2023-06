La startup israélienne verra sa technologie appliquée sur l'une des marques de Kering d'ici 10 à 12 mois

C’est un partenariat historique pour la startup Israélienne Sonovia, basée à Ramat Gan, au nord de Tel Aviv. L'entreprise spécialisée dans la coloration de coton par ultrason vient de s’associer au français Kering (anciennement Établissements Pinault puis Pinault-Printemps-Redoute), numéro deux mondial de l'industrie du luxe après LVMH, et à la tête entre autres des marques de luxe Gucci et Yves Saint-Laurent.

Sonovia Marketing Fils de coton avant traitement

Si, au moment de sa fondation en 2013, la startup s’était spécialisée dans l’élimination des mauvaises odeurs sur le vêtement, puis dans les masques anti-bactériens au moment de la pandémie de covid-19, c’est bien sa récente technologie d’intégration de la teinture indigo par ultrason qui a intéressé le conglomérat.

“Sonovia traite le textile par ultrason, avec la même efficacité que l’industrie traditionnelle, mais en réduisant considérablement la consommation d’eau, de produits chimiques, et de polluants. À titre d’exemple, en temps normal pour une paire de jeans, il faut 11 000 litres d’eau et une vingtaine de bains de teinture. On va transformer le processus de teinture de jeans indigo pour le réduire à deux ou trois bains. Chaque bain étant d’environ 1 500 litres d’eau chimique avec des produits polluants, c'est une réduction considérable”, explique Igal Zeitoun, PDG de Sonovia.

Sonovia Marketing Bain d'intégration de la coloration Sonovia

Chez Sonovia, on traite d'abord les fils de coton pour en retirer la matière organique. Puis on les plonge dans un bain dans lequel on intègre la coloration: “Notre technique fonctionne avec une bulle qui, au contact du tissu, va exploser et propulser la teinture à très haute vitesse et de manière extrêmement locale, microscopique... On parle de températures pouvant aller jusqu'à 1000 degrés, le tout en quelques secondes, et pour 10 à 25 mètres par minute”, explique Aaron Garzon, vice-président du département Chimie de Sonovia. Il est prévu qu'une fois la coloration terminée, les tissus seront assemblés en jeans par la manufacture PureDenim, basée à Milan.

Sonovia Marketing Fil de coton colorisé à la teinture indigo

La startup verra sa technologie appliquée sur l'une des marques de Kering d'ici 10 à 12 mois. "La disruption de notre technologie a attiré. Ce n'est pas qu'une question marketing, on parle de 80 % de réduction de consommation d’eau, là où on tourne généralement autour de 10-30%. C’est la principale raison pour laquelle Kering a signé une convention avec Sonovia", développe son PDG. "Ce qui a également permis ce partenariat", poursuit Mr Zeitoun, "c'est la confiance de PureDenim, le fabricant de jeans partie à ce partenariat, dans la startup. La jonction d’un producteur et de notre technologie ajoute beaucoup de confiance et de durabilité dans notre offre. Nous sommes une société israélienne qui vient avec une technologie intéressante, out of the box, plus l'association à un producteur connu, qui aime la mode et le luxe."

Sonovia Marketing Scientifiques travaillant chez Sonovia

Des startups israéliennes qui attirent, non seulement par leur potentiel d'innovation, mais également par leurs ressources humaines. "L'élément humain a également beaucoup joué. On est des pushers, on ne renonce jamais, on est créatifs. C’est cet entrepreneurship israélien qui attire ces entreprises. Cette faculté d’adaptation qu'ont les entrepreneurs israéliens... Au delà de la promesse de la technologie", poursuit le PDG de Sonovia.

"Si tous les producteurs de jeans appliquaient notre technologie, on verrait entre 50 et 80% de réduction de pollution des eaux par les produits chimiques"

Sonovia Marketing Jean PureDenim traité avec la technologie Sonovia

Cette technologie de pointe et écolo pourrait, si elle était appliquée à grande échelle, avoir un impact significatif sur l'environnement. Notamment à une époque où la consommation de vêtement a explosé. "Compte tenu de ce problème de fast-fashion, on est capable de réduire de plusieurs dizaines de pourcents l'empreinte carbone et la pollution liée à la production. Si tous les producteurs de jeans appliquaient notre technologie, on verrait entre 50 et 80% de réduction de pollution des eaux par les produits chimiques", poursuit Igal Zeitoun.

Du 8 au 14 juin, Sonovia participe à l'ITMA Milan 2023, le plus grand salon international des technologies du textile et de l'habillement, pour y présenter ses innovations et chercher de nouveaux partenaires.