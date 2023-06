Intel Israël annonce une année record avec 8.7 Mds de dollars d’exportations

Intel emploie directement 11 700 personnes en Israël, dans ses trois centres de recherche et développement à Haïfa, Petah Tikva et Jérusalem

Intel Israël, la branche israélienne du fabricant de microprocesseurs américain, a enregistré un record de 8,7 milliards de dollars (plus de 8 milliards d'euros) dans le cadre des exportations de l'entreprise, qui constituent 1,75 % du PIB total de l'État d'Israël et 5,5 % de toutes les exportations de haute technologie israéliennes, selon un rapport de l'entreprise publié pour les années 2022-23.

En plus des exportations record, Intel Israël a acheté des biens et services pour un montant de 3,5 milliards de dollars auprès d'entreprises israéliennes, soit une augmentation de 60 % par rapport au montant de 2,2 milliards de dollars en 2021.

Le nouveau rapport met l'accent sur l'inclusivité et la diversité et fait également état d'un nombre élevé d'achats auprès de fournisseurs diversifiés - des entreprises détenues par des femmes ou des minorités - avec des achats s'élevant à environ 1 milliard de shekels (environ 276 millions d'euros) en 2022.

"Nous pensons qu'en tant qu'entreprise technologique leader en Israël qui développe et fabrique une variété de technologies, nous avons une énorme responsabilité et un privilège de contribuer dans un large éventail de domaines à la société dans laquelle nous travaillons", ont déclaré Daniel Benatar et Karin Eibschitz-Segal, vice-présidents et co-directeurs généraux d'Intel Israël.

Intel emploie directement 11 700 personnes en Israël, dans ses trois centres de recherche et développement à Haïfa, Petah Tikva et Jérusalem - ainsi que dans son centre de production à Kiryat Gat.

En décembre 2022, la société avait annoncé une vague de licenciements dans le monde entier, incluant Israël.