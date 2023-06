Twitter prépare une application vidéo pour Smart TV

Selon un document présenté à des investisseurs, les vidéos "verticales" représentent plus de 10% du temps passé sur Twitter

Le réseau social Twitter a des projets pour une application vidéo destinée aux télévisions intelligentes (Smart TV), a annoncé le propriétaire de l'entreprise, Elon Musk, via un tweet ce samedi. Cette démarche s'inscrit dans la nouvelle stratégie du réseau social qui vise à accroître la présence de contenus vidéos sur la plateforme. Suite à un tweet suggérant la nécessité d'une application vidéo Twitter, Elon Musk a répondu : "C'est pour bientôt".

Lors d'une présentation aux investisseurs ce jeudi, la nouvelle directrice générale Linda Yaccarino et Elon Musk ont détaillé les plans de Twitter pour se focaliser sur le contenu vidéo, les créateurs de contenu et les partenariats commerciaux, dans le but de diversifier les activités de la plateforme au-delà de la publicité numérique.

Selon le document présenté aux investisseurs, les vidéos "verticales" représentent plus de 10% du temps passé sur Twitter.

Par ailleurs, l'ancien animateur de la chaîne Fox News, Tucker Carlson, a récemment lancé une nouvelle émission sur la plateforme intitulée "Tucker on Twitter". Selon une source proche du dossier citée par Reuters, Twitter envisage de monétiser en vendant des publicités et des parrainages associés aux vidéos de Carlson et d'autres créateurs de contenu.