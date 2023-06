La multinationale va débourser 25 milliards de dollars pour établir une nouvelle usine en Israël

Le ministre des Finances israélien a annoncé ce dimanche que le géant Intel devrait investir environ 25 milliards de dollars dans l'établissement d'une nouvelle usine à Kiryat Gat.

Lors de la réunion du cabinet ministériel, Betsalel Smotrich a précisé que des accords de principe avaient été trouvés au terme de longues négociations avec la multinationale, et qu'il s'agirait "du plus gros investissement jamais réalisé en Israël".

"Cela montre la puissance de l'économie libérale que nous avons créée en Israël et celle de notre secteur de la high-tech", s'est félicité le ministre. "Ces investissements d'une ampleur sans précédent impacteront la croissance de l'économie israélienne dans les années à venir et favoriseront des emplois de haute qualité, productifs et bien rémunérés dans les localités périphériques."

L'usine, qui devrait ouvrir ses portes en 2027, emploiera des milliers de travailleurs. à des salaires supérieurs à la moyenne de l'industrie de l'usinage. Il a en outre été convenu d'augmenter considérablement le taux d'imposition que l'entreprise paiera à l'État, passant de 5 % actuellement à 7,5 %.

La multinationale américaine dont le siège est à Santa Clara, en Californie, est l'un des plus grands fabricants de puces à semi-conducteurs au monde. L'entreprise est évaluée à environ 150 milliards de dollars et emploie environ 130 000 travailleurs dans le monde. Installée depuis 1974 en Israël, elle y emploie environ 12 000 personnes.

Intel possède quatre centres de développement situés à Haïfa, Yakum, Petach Tikva et Jérusalem, ainsi que des installations liées à la fabrication à Kiryat Gat et Jérusalem.

Outre sa confiance dans la main-d'œuvre israélienne, Intel est également friande des entreprises blanc bleu. En 2017, elle a ainsi réalisé la plus grosse acquisition israélienne avec le rachat de la société Mobileye pour plus de 15 milliards de dollars. En 2022, elle a également racheté le fondeur israélien Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars.