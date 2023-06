Israël : Omer Adam lance une nouvelle application d'achat de voitures

Le chanteur israélien a décidé de s'attaquer au problème des fraudes dans le secteur des voitures d'occasion

La star israélienne Omer Adam a annoncé, cette semaine, le lancement de "CarPay", une nouvelle application d'achat de voitures en Israël, "afin de sécuriser les transactions de voitures d'occasion entre les parties". Le chanteur israélien, ultra populaire, veut ainsi s'attaquer au problème des fraudes dans le secteur des ventes de voitures d'occasion, avec cette application lancée en collaboration avec plusieurs partenaires et la société de crédit Cal.

David Cohen/Flash90 Le chanteur israélien Omer Adam se produit dans la ville de Tzfat, dans le nord d'Israël

Tomer Bar-Or, PDG de "CarPay", a expliqué à Ynet le besoin de cette application : "Avec cette application, nous offrons un compte sécurisé qui protège à la fois l'argent du vendeur et garantit que la propriété de la voiture sera transférée ou que l'argent sera restitué à l'acheteur".

Le marché des voitures d'occasion en Israël est considérable, avec des transactions d'une valeur de plus de 60 milliards de shekels (15,25 milliards d'euros) chaque année, et un prix moyen de 70 000 shekels (17 800 euros) par voiture.

Tomer Neuberg/Flash90 Embouteillages sur l'autoroute Ayalon à Tel Aviv, le 2 décembre 2021

Omer Adam partage son enthousiasme pour ce projet entrepreneurial : "Je suis impliqué dans tout ce que je fais dans la vie. J'aime être actif et faire ma part. Je suis ici parce que je crois que les gens ont vraiment besoin de notre produit. Il n'est pas normal qu'en 2023, il n'y ait pas de mécanisme en Israël pour protéger les particuliers qui veulent acheter et vendre leur voiture", a-t-il affirmé.

"J'investis dans différents domaines depuis des années, comme l'immobilier, les centres de données, la fintech et la musique", ajoute Adam. "Je rencontre 2 à 3 entreprises et entrepreneurs chaque semaine - certains de mes investissements sont plus passifs, mais l'autre partie, que j'aime et en laquelle je crois, est l'entrepreneuriat, comme dans CarPay."