Carrefour signe un partenariat avec une start-up israélienne pour des caddies intelligents

Basée sur une technologie de système de vision par ordinateur, Cust2Mate scanne de manière automatique les produits sélectionnés par les consommateurs

Le groupe Carrefour, qui vient de s'implanter dans l'Etat hébreu, a signé un partenariat avec une start-up israélienne qui propose des outils connectés intelligents destinés aux chariots de supermarché.

L'objectif consiste à s'adapter aux clients pour gagner du temps. Les chariots sont équipés d'un écran virtuel intégré qui permet de scanner les produits et de connaître le montant total des achats au fil des rayons. "C'est vrai que c'est pratique pour connaître le montant total de mes courses, car les enfants ont toujours tendance à rajouter des produits, et on ne se rend pas bien compte du montant total", a témoigné une cliente au micro d'i24NEWS.

PASCAL PAVANI / AFP Le Logo de Carrefour

Le principal atout de cet écran connecté est surtout le gain de temps, selon un autre client. "Je scanne mes produits et j'ai déjà les prix qui s'affichent, je n'ai même pas à faire la queue car tout est déjà comptabilisé", a affirmé de son côté, Edmond.

Si les clients peuvent profiter de ces caddies connectés, c'est grâce au partenariat fraîchement signé entre le géant de la distribution et la start-up israélienne Cust2Mate. "Avant de lancer ce projet, nous avons établi un appel d'offres, on a regardé ce qui se passait dans le marché. Et Cust2Mate a été la société qui proposait le produit qui répondait le plus à notre attente, et qui a mis le plus d'énergie pour nous accompagner dans le déploiement. Le rapport avec la startup a été très fluide, et le projet s'est lancé à vitesse grand V. En à peine trois mois, les caddies étaient déjà là et le test pouvait commencer", a expliqué Guillaume Cocovi, le directeur stratégie et transformation du groupe Carrefour.

Screenshot/ i24NEWS Guillaume Cocovi, le directeur stratégie et transformation du groupe Carrefour.

Venus spécialement d'Israël, le directeur et les équipes de Cust2Mate peuvent à présent observer leurs caddies connectés dans tous les rayons de ce supermarché français et échanger avec les employés.

"Nous sommes très heureux de voir que tout fonctionne bien. Les consommateurs sont satisfaits. Nous sommes très fiers de travailler avec une telle enseigne. Carrefour est une marque innovante et cela s'intègre parfaitement avec notre esprit de start-up nation", a déclaré Guy Mordoch, PDG de la société Cust2Mate.

Screenshot/ i24NEWS Guy Mordoch, PDG de la société Cust2Mate.

Cet écran connecté permet également aux consommateurs de connaitre les promotions disponibles dans les différents rayons, ou encore de peser ses fruits et légumes. Prévu pour être accessible au plus grand nombre, l'écran virtuel se décline en trois langues : anglais, français et arabe. "On rencontre d'excellents retours des clients sur ce magasin là, et nos équipes travaillent afin de chercher d'autres magasins qui pourront rejoindre l'aventure", a affirmé M. Cocovi. Sur le long terme, les caddies israéliens Cust2Mate pourraient bientôt se développer dans tous les Carrefour de France.