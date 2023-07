Twitter applique des limites temporaires à ses utilisateurs

Les comptes sont limités à la lecture de 600 messages par jour

Twitter a appliqué des limites de lecture temporaires pour faire face aux "niveaux extrêmes" de récupération de données et de manipulation du système, a déclaré samedi Elon Musk dans un message sur la plateforme.

Les comptes "vérifiés" (ceux avec la coche bleue) sont ainsi limités à la lecture de 6 000 messages par jour, tandis que les comptes et nouveaux comptes non vérifiés sont respectivement limités à la lecture de 600 et 300 messages par jour.

Ces limitations ont donné lieu samedi à des milliers de signalements à travers le monde, les internautes étant d'abord persuadés qu'il s'agissait d'une "panne" ou d'un dysfonctionnement du réseau social.

Twitter a par ailleurs annoncé vendredi qu'il obligerait les utilisateurs à avoir un compte sur la plateforme pour consulter les tweets, une décision qu'Elon Musk a également décrite comme une "mesure d'urgence temporaire".

Ces décisions interviennent alors que le patron du réseau social affirme que des centaines d'organisations pillent des données publiées sur Twitter "de manière extrêmement agressive", ce qui aurait un impact sur l'expérience utilisateur.

Elon Musk avait auparavant exprimé son mécontentement à l'égard de sociétés d'intelligence artificielle comme OpenAI, propriétaire de ChatGPT, pour avoir utilisé les données de Twitter pour former leurs grands modèles linguistiques.