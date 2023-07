Israël : les investissement dans la high tech ont baissé de 70% en 2023

Le secteur a été durement touché en raison de la récession mondiale et de l'instabilité causée par le projet de réforme judiciaire du gouvernement

Selon une étude du Start-Up Nation Policy Institute (SNPI), le secteur de la haute technologie en Israël a été durement touché au cours du premier semestre 2023 en raison de la récession mondiale et de l'instabilité causée par le projet de réforme judiciaire du gouvernement. Il s'agit de résultats préoccupants et qui constituent un avertissement pour l'avenir économique d'Israël, a indiqué le professeur Eugene Kendall, co-président du SNPI.

Gili Yaari/Flash90 Centres de développement de haute technologie à Herzliya Pituah

Les investissements réalisés au cours des six derniers mois ont ainsi atteint 3,7 milliards de dollars, soit une baisse de 31% par rapport à la moyenne précédente et une chute de 68% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette baisse des investissements persiste depuis six trimestres consécutifs et a atteint son niveau le plus bas depuis 2018.

Le nombre de tours de financement a également diminué, passant de 250 au dernier trimestre à seulement 103, par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Il s'agit du sixième trimestre consécutif de baisse des investissements. Les investissements dans les start-ups israéliennes au deuxième trimestre 2023 se sont ainsi élevés à seulement 1,7 milliard de dollars.

Cette baisse des investissements survient alors que l'Europe et les États-Unis se remettent de la crise, avec une augmentation des investissements dans le capital-risque respectivement de 43% et 51% au dernier trimestre. La sortie de crise du secteur de la haute technologie dans ces pays est attribuée à des investissements importants dans les technologies de l'intelligence artificielle (IA). Environ 1 400 entreprises technologiques en Israël utilisent cette technologie, et représentent près de la moitié des investissements en capital-risque dans le secteur de la haute technologie au cours des deux dernières années.

Tous les secteurs ont été touchés par la baisse des investissements, bien que le secteur Agri-Food Tech et celui des technologies de sécurité aient été les moins impactés.