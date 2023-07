Meta lance l’application Threads pour concurrencer Twitter

Threads est décrite comme "l'application de conversation textuelle d'Instagram"

Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a lancé lundi Threads, destinée à concurrencer Twitter. Répertoriée sous le nom de "Threads, an Instagram app", la nouvelle application disponible en pré-commande sur les "app store" de certains pays, est décrite comme "l'application de conversation textuelle d'Instagram".

Threads permettra aux utilisateurs de "se connecter directement avec leurs créateurs préférés et d'autres personnes qui aiment les mêmes choses - ou de créer un groupe de fidèles pour partager leurs idées, leurs opinions et leur créativité avec le monde entier", selon la description de l'app store d’Apple. "Threads est l'endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd'hui à ce qui sera tendance demain", a ajouté Meta.

L'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déjà critiqué la nouvelle application pour sa politique de confidentialité, qui demande aux utilisateurs de partager de nombreuses informations personnelles, notamment financières, les contacts et l'historique de navigation et de recherche. Meta et son patron Mark Zuckerberg avaient annoncé courant mars travailler sur un nouveau réseau social dont la description donnée en faisait un concurrent potentiel de Twitter. "Nous réfléchissons à un réseau social décentralisé et indépendant pour partager des messages écrits en temps réel", avait indiqué le groupe dans un communiqué.

Le mois dernier, Elon Musk et Mark Zuckerberg, se sont défiés sur leurs réseaux sociaux respectifs, s’appelant mutuellement à combattre dans une cage à la façon des combattants de MMA. Peu après le rachat de Twitter par Elon Musk, Meta disait vouloir lancer un réseau social similaire qui rivaliserait directement avec Twitter. Depuis cette annonce, le patron de Tesla a multiplié les messages contre son "rival" sur Twitter.