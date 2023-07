Le système d’alerte sismique canadien va être perfectionné par l’Université de Tel-Aviv

Les systèmes canadiens déjà en place avaient également été mis au point par l’Université de Tel-Aviv, en collaboration avec la société israélienne SeismicAI

L’Université de Tel-Aviv a reçu un financement du ministère canadien des Ressources naturelles pour développer un logiciel visant à améliorer les systèmes d'alerte aux tremblements de terre du pays d’Amérique du nord, a rapporté le site Israel21c. "Nous sommes heureux d'apporter au Canada l'expertise de pointe de l'Université de Tel-Aviv, qui nous aide à accéder aux alertes les plus précoces et les plus précises en matière de tremblements de terre et de tsunamis", a déclaré le ministre Jonathan Wilkinson.

LARS HAGBERG / AFP Le ministre canadien des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson

Les systèmes canadiens déjà en place avaient également été mis au point par l’Université de Tel-Aviv, en collaboration avec la société israélienne SeismicAI, qui détient une licence exclusive pour la technologie déployée dans le monde entier. L'objectif de ce nouveau projet est d'améliorer les performances du système existant dans les régions côtières et frontalières exposées à des risques sismiques élevés.

Le nouveau système devrait fournir une couverture plus complète et des alertes plus précoces, permettant aux habitants des régions à risque d'avoir plus de temps pour prendre des mesures de protection.

Flash90 Illustration - Université de Tel Aviv

Les habitants des régions canadiennes à risque pourront recevoir dès 2024, une alerte les informant qu'un tremblement de terre s'est produit et qu'ils doivent prendre des mesures immédiates pour se protéger.

Environ 5 000 tremblements de terre se produisent chaque année au Canada.