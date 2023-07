France : l'entreprise israélienne Electreon va installer une route de recharge par induction

Ce système permettra de recharger les véhicules électriques pendant qu'ils roulent

La start-up israélienne Electreon, spécialisée dans les solutions de recharge sans fil pour les véhicules électriques, va installer une portion de "route électrique" sur l’autoroute A10 près de Paris. Ce système permettra de recharger les véhicules électriques par induction en roulant. Electreon a remporté l’appel d’offre du ministère français des Transports et collaborera avec Vinci Autoroutes.

La route de recharge sans fil sera longue de deux kilomètres et comprendra également une station de recharge sans fil fixe. Les deux systèmes pourront prendre en charge tout type et toute classe de véhicule, a indiqué la start-up. La première portion d’autoroute fera office de test alors que l’objectif final est de déployer le système sur toutes les grandes routes françaises afin de décarboner le transport de passagers et de marchandises et l'industrie du camionnage lourd.

Ces systèmes de "routes électriques" pourraient accélérer la révolution en cours dans l'industrie automobile : ils permettent aux véhicules électriques de rouler plus longtemps, sans s'arrêter pour recharger, et sans traîner des batteries trop lourdes et gourmandes en matériaux rares. La "route électrique" sera notamment essentielle pour électrifier rapidement les poids lourds, qui roulent encore massivement au diesel.

La technologie de charge dynamique sans fil d'Electreon est entrée dans sa phase commerciale et industrielle et fait l'objet de nombreuses démonstrations, déploiements et projets commerciaux dans le monde entier, notamment en Israël, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, en Suède et en Norvège.