Les acteurs de doublage redoutent l'impact de l'IA sur leur métier

L'intelligence artificielle est aujourd'hui suffisamment avancée pour permettre le clonage des voix, souvent sans le consentement de la personne concernée

Lors du Comic-Con, grand rassemblement nord-américain consacré à la culture pop, les acteurs de doublage ont exprimé leur inquiétude face à l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur leur métier. Cette préoccupation intervient au milieu d'une grève majeure à Hollywood, où les acteurs et les scénaristes protestent en partie contre la menace que l'IA représente pour leur travail.

Les acteurs de doublage, qui prêtent leurs voix aux personnages de dessins animés et de jeux vidéo, sont particulièrement concernés. La technologie de l'IA est aujourd'hui suffisamment avancée pour permettre le clonage des voix, souvent sans le consentement de la personne concernée et sans qu'elle soit rémunérée.

Tim Friedlander, fondateur de la National Association of Voice Actors, a récemment cité le cas d'un acteur de doublage qui a été remplacé par une IA après avoir travaillé trois ans pour une entreprise. "Ils ont dit 'nous avons trois ans de votre voix, nous allons simplement créer une voix synthétique d'IA à partir de ce que nous avons déjà'", a-t-il déclaré.

Cependant, Zeke Alton, acteur de doublage pour le jeu vidéo "The Calisto Protocol", a précisé que le but n'est pas d'interdire complètement l'IA. "Si vous avez l'intention de me reproduire ou de reproduire n'importe quel autre artiste, nous devrions y consentir et être rémunérés pour l'utilisation de ce qui nous rapporte de l'argent", a-t-il déclaré.

Mario Tama/Getty Images/AFP Les grévistes de l'hôtel W Hollywood marchent sur Hollywood Boulevard pour rejoindre le piquet de grève de la WGA (Writers Guild of America) et de la SAG-AFTRA devant les bureaux de Netflix, le 21 juillet 2023 à Los Angeles, en Californie.

Les studios d'Hollywood sont actuellement en négociation avec la Screen Actors Guild, qui s'est récemment jointe aux scénaristes en grève. Les acteurs reprochent aux studios de ne pas prendre en compte leurs préoccupations concernant le risque d'être remplacés par des "répliques numériques".

Les studios ont proposé un système de consentement éclairé et une compensation équitable pour la création de "répliques numériques". Cependant, Duncan Crabtree-Ireland, négociateur en chef de la SAG-AFTRA, a déclaré que les studios tentaient de dissimuler les clauses de consentement à l'IA dans des contrats complexes.

L'IA pourrait également être utilisée pour doubler les dialogues en langues étrangères, privant ainsi les acteurs de voix de travaux importants sur leurs marchés locaux. Une autre crainte est que les studios puissent utiliser des voix "synthétisées" fusionnant plusieurs voix humaines, sans rémunérer les acteurs originaux.