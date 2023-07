Le milliardaire a invité les utilisateurs à proposer un logo en utilisant la lettre "X", promettant de le mettre en ligne s'il est jugé suffisamment bon

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a annoncé dimanche qu'il envisageait de changer le nom et le logo du réseau social. Dans un tweet publié un peu après minuit, le milliardaire propriétaire de la plateforme a déclaré : "Et bientôt nous dirons adieu à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux". Il a également lancé un défi en invitant les utilisateurs à proposer un logo en utilisant la lettre "X", promettant de le mettre en ligne mondialement dès demain s'il est jugé suffisamment bon. Lors d'une discussion audio sur Twitter Spaces, il a répondu "Oui" à la question de savoir si le logo de Twitter allait changer, ajoutant que "cela aurait dû être fait il y a longtemps".

Depuis qu'il a acquis Twitter en octobre dernier, Elon Musk a mené une gestion tumultueuse de l'entreprise, la renommant X Corp pour refléter sa vision de créer une "super application" similaire à WeChat en Chine.

Le logo actuel de Twitter, représentant un oiseau bleu, est considéré comme leur actif le plus reconnaissable, selon le site web de la société. Cependant, il a été remplacé temporairement en avril par le chien Shiba Inu de Dogecoin, ce qui a entraîné une hausse significative de la valeur de cette monnaie cryptographique.

La proposition de limiter le nombre de tweets que chaque compte peut lire quotidiennement, annoncée par Musk au début du mois, a suscité de nombreuses critiques de la part des utilisateurs et des professionnels du marketing. Cette décision a également contribué à la popularité croissante du service concurrent Threads, appartenant à Meta, qui a enregistré plus de 100 millions d'inscriptions en seulement cinq jours après son lancement.

Outre cette controverse, Twitter fait également face à des problèmes juridiques. Une action en justice a été déposée mardi, demandant à l'entreprise de verser au moins 500 millions de dollars en indemnités de licenciement à d'anciens employés. Depuis son acquisition par Musk, Twitter a licencié plus de la moitié de ses effectifs dans le but de réduire ses coûts.