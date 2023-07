Israël/Réforme judiciaire : l'inquiétude des investisseurs ne faiblit pas

"Les start-ups qui se créent autour des nouvelles technologies, et qui constitueront les futures licornes, ne se font actuellement plus en Israël"

"La mobilisation du secteur de la high tech en Israël ne faiblit pas. On voit une mobilisation très forte et il s'agit de la menace la plus importante sur la technologie et l'économie d'Israël depuis des décennies", a averti Philippe Suchet, associé du fonds d'investissement américain Spider Capital à i24NEWS, alors que 150 grandes entreprises sont en grève ce lundi pour protester contre la réforme judiciaire.

"Israël présente le meilleur écosystème qui existe et jusqu'à peu, tous les investisseurs voulaient venir en Israël. Si ce nombre réduit de personnes, qui gèrent les fonds d'investissement, qui créent des sociétés, qui forment les futurs PDG, et si 90% du capital venant de l'étranger s'inquiètent de la stabilité du pays, ce sera potentiellement la fin de la tech israélienne", a-t-il averti.

"Protéger l'écosystème"

La puissance de la high tech israélienne s'explique par la qualité de son écosystème, "meilleur" que dans les autres pays. Israël, nommé la "start-up nation", est un centre d'innovation majeur dans les techniques de pointe et dispose d'un terreau d'entreprises très actives dans les secteurs de la cyberdéfense, de l'informatique et des systèmes de surveillance. Le secteur, qui emploie plus de 10% de la main-d’œuvre nationale, est au cœur de la croissance économique de ce pays. "Il s'agit d'un secteur fondamental pour Israël et le gouvernement devrait se demander comme le protéger", a-t-il souligné.

MENAHEM KAHANA / AFP Des employés dans une start-up israélienne

"Je vois beaucoup d'investisseurs qui ont réduit leur investissements car ils veulent voir comment va évoluer la situation, des partenaires qui partent à l'étranger, et beaucoup de salariés sont en train de demander des passeports et se questionnent pour savoir s'ils doivent quitter le pays", a-t-il affirmé.

"Les start-ups qui se créent autour des technologies dont on va parler dans dix ou vingt ans, et qui constitueront les futures licornes ne se font actuellement plus en Israël", a signalé l'investisseur. Dimanche, une enquête effectuée par l'association Startup Nation Central a indiqué près de 70 % des start-up ont commencé à retirer leurs fonds du pays.