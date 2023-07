Thales rachète la société israélienne Imperva pour 3,6 milliards de dollars

Imperva est une société spécialisée dans la cybersécurité des données et des applications

Le groupe français d'aérospatiale et de défense, Thales, a annoncé avoir acquis la société israélienne de cybersécurité Imperva Inc. pour 3,6 milliards de dollars à la société de capital-investissement Thoma Bravo, qui l’avait acquise pour 2,1 milliards de dollars en 2018.

Fondée en 2002 par Shlomo Kramer, co-fondateur de Check Point Software Technologies, et les entrepreneurs Mickey Boodaei et Amichai Shulman, Imperva est une société spécialisée dans la cybersécurité des données et des applications.

Imperva, qui est "positionné sur des marchés en très forte croissance", représente un "actif assez rare qui va nous permettre de créer avec nos propres activités un acteur de classe mondiale", a affirmé le PDG de Thales, Patrice Caine, lors d'une conférence de presse. Le groupe français a souligné qu'Imperva présentait "un profil financier attractif, avec une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires" et environ 20% de marge d'exploitation (Ebit). Il escompte, "en rythme de croisière", voir l'intégration de l'entreprise américaine générer "environ 110 millions de dollars de synergies", dont 50 millions d'économies d'échelle.

Environ 35 % des 100 premières entreprises des États-Unis, notamment spécialisées dans les services financiers, les télécommunications, l'énergie, la santé, la vente au détail et le commerce électronique, utilisent déjà les solutions d'Imperva. La société se vante de bloquer un million d'attaques par minute, soit 22 milliards par mois, grâce à sa plate-forme de sécurité des applications.Imperva, dont le siège social est en Californie, compte plus de 1 400 employés et possède 17 bureaux dans le monde entier, ainsi qu'un centre de recherche et de développement en Israël où travaillent environ 500 employés. Cette acquisition devrait stimuler l'innovation et renforcer la capacité d'Imperva à résoudre les problèmes de sécurité majeurs, tels que la protection des identités numériques, des applications, des API et des données, quel que soit l'environnement.