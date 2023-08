Amazon va investir 6,5 milliards d'euros en Israël

Le géant du e-commerce a annoncé le lancement de son infrastructure cloud dans l'État hébreu

Amazon Web Services (AWS) a annoncé mardi le lancement de son infrastructure cloud en Israël, tout en révélant des plans ambitieux pour investir jusqu'à 7,2 milliards de dollars (6,5 milliards d'euros) dans l'État juif d'ici 2037.

Si AWS remporte l'appel d'offres du gouvernement israélien sur le cloud, il deviendra l'un des principaux fournisseurs de cloud pour le projet "Nimbus". Ce projet vise à fournir des services de cloud à divers organismes gouvernementaux, y compris les autorités locales, les entreprises publiques et le secteur public. L'objectif est de promouvoir l'innovation et d'améliorer les services numériques pour les citoyens israéliens.

AP Photo/Mark Lennihan, File The lobby for Amazon offices in New York, United States.

AWS opère dans 102 zones réparties dans 32 régions géographiques dans le monde. La nouvelle région "AWS Israel (Tel Aviv)" comprend trois zones de disponibilité situées dans des points stratégiques pour assurer la continuité des activités des clients tout en maintenant des temps de réponse courts et une distance suffisante entre elles.

Selon Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS, "le lancement de la région AWS en Israël offre aux clients la possibilité de créer des applications basées sur la technologie cloud la plus avancée et d'atteindre les plus hauts niveaux de sécurité, de disponibilité et de résilience."

"La stratégie d'Israël visant à promouvoir l'innovation technologique, ainsi que l'abondance de talents, a créé un centre mondial prospère pour les entrepreneurs, les gouvernements électroniques et les entreprises multinationales. La technologie cloud est au cœur de tout programme de transformation numérique, et AWS est fière de soutenir les efforts d'Israël pour améliorer les services aux citoyens pendant de nombreuses années."