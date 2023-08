Le service de taxi Yango va commencer à communiquer au FSB russe les données des utilisateurs étrangers (média)

Une nouvelle loi permettrait aux services secrets russes d'accéder aux données des clients des taxis à l'intérieur du pays et de leurs opérations dans le monde

Le service de taxi Yango, qui opère dans plus de 20 pays, dont Israël, devra remettre les données de ses clients au Service fédéral de sécurité russe (FSB) à partir du 1er septembre.

Selon le média indépendant Meduza, le FSB aura accès 24 heures sur 24 aux données du service de taxi Yandex, connu sous le nom de Yandex Go ou Yango en dehors de la Russie. Yango opère dans des pays comme Israël, les Émirats arabes unis, l'Algérie, le Pakistan, la Norvège, la Finlande, l'Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan. Selon son site internet, 36 millions de personnes ont utilisé le service depuis son lancement en 2011.

STR / AFP Une femme utilise son téléphone

Le média cite un échange de courriels entre la direction de l'entreprise et ses employés, qui avaient demandé il y a environ un an où étaient stockées les données relatives aux courses de taxi à l'étranger. Leurs inquiétudes ont été déclenchées par la nouvelle d'une loi introduite au parlement russe qui donnerait au FSB l'accès aux bases de données des services de taxis.

Les clients de Yango se sont également inquiétés de la sécurité de leurs données, selon les sources de Meduza. Ils ont demandé au service d'assistance de l'entreprise de clarifier la situation, mais l'un des responsables a indiqué aux employés que les données de Yandex Go et de Yango étaient stockées en Russie et leur a demandé d'"éviter de mentionner l'emplacement actuel des centres de données" dans leurs conversations avec les clients. "Les bases de données de tous les Yango... sont situées en Russie. Il n'y a pas de division [entre la partie internationale et la partie russe]", indique le courriel de la direction, cité par Meduza.

Le FSB aura accès à ces informations 24 heures sur 24 à partir du 1er septembre, le Premier ministre russe Mikhail Mishustin ayant déjà signé le décret. Cette mesure pourrait concerner de nombreux Russes qui ont fui le pays en raison de la répression politique ou pour éviter la mobilisation et qui sont inculpés dans leur pays d'origine. Il y a déjà eu des cas de déserteurs et de militants expulsés du Kazakhstan ou de l'Arménie à la demande des autorités russes.

Yango a été officiellement lancé en Israël en décembre 2018. Il est disponible dans 11 villes du pays, notamment Tel-Aviv, Jérusalem et Haïfa. Selon le service de presse de l'entreprise, la législation russe n'affecterait pas les clients israéliens car le service Yango est fourni aux utilisateurs en Israël par une entité juridique locale appelée Yango Taxi LTD, qui traite les données personnelles en conformité avec le Règlement général sur la protection des données et "d'autres législations applicables localement." "Les réglementations légales de la Fédération de Russie n'ont aucune juridiction sur les activités internationales de covoiturage de Yango et ne s'appliquent pas aux utilisateurs de Yango lorsqu'ils effectuent des trajets et utilisent l'application en dehors de la Russie, y compris en Israël. Cela ne changera pas après le 1er septembre", a déclaré le service de presse de la société à i24NEWS. "Toutes les données traitées par Yango ne peuvent être demandées par une autorité en dehors de notre juridiction nationale, y compris celle de la Fédération de Russie, que par le biais des procédures internationales établies, par exemple en impliquant Interpol", a assuré le service de presse.

La société russe Yandex a affirmé à Meduza qu'elle ne fournira pas d'informations sur les utilisateurs étrangers. Le service de presse a déclaré que "les données relatives aux voyages ne peuvent être obtenues que par les autorités chargées de l'application de la loi du pays où le voyage a été effectué, conformément aux procédures prescrites par les lois locales". La société a ajouté qu'après le 1er septembre, "cette logique ne changera pas".

Cette information intervient un jour après que les médias indépendants russes ont appris que le principal fondateur de Yandex, Arkady Volozh, qui possède les citoyennetés russe et israélienne, tente d'effacer de Wikipédia toute mention de ses liens avec la Russie. Sur son site internet personnel, Volozh est présenté comme un "entrepreneur technologique, informaticien, investisseur et philanthrope israélien né au Kazakhstan..."Depuis 2015, Volozh vit en Israël et se concentre principalement sur le développement et l'exploration de nouvelles technologies".

Yuri KADOBNOV (AFP/Archives) Session de la Douma, chambre basse du Parlement russe, à Moscou le 8 mai 2018

Un utilisateur doté d'une adresse IP israélienne a modifié méticuleusement la page Wikipédia de M. Volozh pour effacer l'expression "homme d'affaires russe", mais quelqu'un d'autre continue de la rajouter, selon le média indépendant de langue russe Agentstvo. Apparemment, il s'agit d'éloigner Volozh, qui a déjà été sanctionné par l'Union européenne, de la Russie dans le cadre de son invasion de l'Ukraine. Yandex a également tenté de renforcer sa position sur la scène internationale, en cherchant apparemment à vendre ses services russes, qui ont été soumis à une pression croissante de la part des services spéciaux du pays au cours des dernières années.

Suite à la demande de Meduza, la Finlande a déclaré qu'elle interdisait le transfert des données des clients de Yango vers la Russie sans l'approbation d'Helsinki. Le bureau du médiateur finlandais pour la protection des données a émis une ordonnance urgente pour suspendre le transfert vers la Russie de toutes les données personnelles des clients du service de taxi Yango opérant en Finlande depuis 2017.

La médiatrice finlandaise pour la cybersécurité, Anu Talus, a souligné à Meduza que la sécurité des données des services de taxi est une "préoccupation" qui nécessite une "évaluation détaillée." Elle a noté qu'elle avait appris l'existence du décret du gouvernement russe par des journalistes.