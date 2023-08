La fonction de blocage ne sera désormais disponible que pour les messages directs

Elon Musk, propriétaire de la plateforme du réseau social "X" (anciennement Twitter), a annoncé vendredi que les utilisateurs ne pourront plus bloquer les commentaires des personnes qui les suivent sans leur consentement. Cette fonction de blocage ne sera désormais disponible que pour les messages directs.

Musk a révélé cette décision dans un message en réponse à une question posée par le compte Tesla Owners Silicon Valley : "Y a-t-il jamais une raison de bloquer ou de mettre quelqu'un en sourdine ?" Sans fournir de raison ni de calendrier pour l'élimination de la fonction de blocage, Musk a simplement indiqué que "cela n'a pas de sens" et que la fonction de mise en sourdine restera accessible.

Depuis qu'il a pris le contrôle de la plateforme, Musk a introduit plusieurs changements controversés. Il a notamment lancé un service de vérification, par le biais d'un badge bleu pour les utilisateurs prêts à payer 8 dollars par mois. Cette initiative a toutefois conduit à l'apparition de nombreux comptes d'imposteurs, obligeant la plateforme à suspendre temporairement le service quelques jours après son lancement.

(AP Photo/Matt Rourke) Elon Musk, PDG de X (anciennement Twitter).

En avril, la plateforme a retiré les badges bleus de plusieurs utilisateurs célèbres n'ayant pas payé la redevance mensuelle requise pour les conserver. Peu après, Musk a annoncé que les comptes non vérifiés du programme Twitter Blue, qui ne paient pas d'abonnement mensuel, seront limités à la lecture de 600 messages par jour, tandis que les comptes vérifiés pourront lire 6 000 messages par jour, un chiffre revu à la hausse par la suite. Selon Musk, cette mesure vise à lutter contre l'extraction massive d'informations, ou "scraping", et les dysfonctionnements du système. Il a ajouté que ces nouvelles limites visent également à lutter contre l'addiction aux réseaux sociaux et à encourager les gens à lever les yeux de leur téléphone.