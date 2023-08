Porté par le succès de ChatGPT, OpenAI devrait générer un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars

Depuis sa création en décembre 2015, OpenAI est rapidement passé du statut de petite start-up à celui de leader dans le domaine de l'intelligence artificielle

La société OpenAI est en passe de générer un chiffre d'affaires dépassant le milliard de dollars au cours de la prochaine année, a rapporté mercredi le site The Information. Ces résultats impressionnants s'expliquent en grande partie par la vente de son logiciel d'intelligence artificielle, ChatGPT, ainsi que des capacités de calcul qui le soutiennent. Si les prévisions initiales de l'entreprise estimaient un chiffre d'affaires à 200 millions d'euros, OpenAI engrange désormais plus de 80 millions de dollars par mois, en nette hausse par rapport aux 28 millions de dollars mensuels enregistrés l'an dernier à la même période.

En plus de ChatGPT, OpenAI monétise également ses technologies via des API accessibles aux développeurs, et par le biais de diverses autres initiatives. Cela inclut un partenariat stratégique avec Microsoft, qui a investi plus de 10 milliards de dollars dans la société en janvier dernier.

LIONEL BONAVENTURE / AFP Cette photo prise le 23 janvier 2023 à Toulouse, montre des écrans affichant les logos d'OpenAI et de ChatGPT.

Depuis sa création en décembre 2015, OpenAI est rapidement passé du statut de petite start-up à celui de leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. La mise en avant de son modèle GPT-3 en 2020 a particulièrement marqué un tournant, en attirant l'attention sur ses différentes capacités, allant de l'écriture créative à l'organisation de données. ChatGPT, qui a la particularité de pouvoir générer des textes créatifs comme des livres ou de la poésie, est perçu par les investisseurs comme un secteur de croissance majeur pour l'industrie de la haute technologie.