Leboncoin, BFMTV, Waze… Quels ont été les sites web les plus consultés par les Français cet été ?

Le dernier classement Médiamétrie des sites web dans l’Hexagone vient d’être publié, alors que près de 90% des Français se sont connectés à Internet cet été

L’été, la plage, les vacances.. Un souvenir qui semble déjà bien loin pour des millions de Français, qui ont repris la routine métro-boulot-dodo après leur repos estival. Si d’aucuns prônent la déconnexion tous azimuts pendant les vacances, force est de constater que la “détox” digitale n’est pas une habitude très répandue. En effet, environ 90% des Français se sont connectés à Internet durant l’été.

Médiamétrie a partagé le classement des sites web les plus visités par les Français en juillet. Au total, 55,8 millions de Français se sont connectés à Internet pendant le mois de juillet. Soit 87,5 % de la population pour une moyenne de 46,0 millions de personnes ont sur le web au quotidien.

Leboncoin est le site numéro 1 en France

Au sommet du podium, l’indétrônable Google, en tête du classement avec 53 988 000 visiteurs uniques. Parmi les sites web les plus visités, on retrouve également toute la panoplie des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X (anciennement Twitter) et autres.

Lionel BONAVENTURE / AFP Le logo de la multinationale américaine Google affiché sur une tablette à Paris, le 18 février 2019.

Leboncoin, premier site français du classement, arrive en huitième place. Niveau médias, BFMTV, Franceinfo, Télé Loisirs, Le Figaro sont très bien placés, de même que les plateformes de divertissement comme YouTube, Netflix et Spotify. Doctolib ou encore Booking font également partie du palmarès.

Voici donc les 20 des sites web les plus visités par les Français en juillet 2023 :

1. Google

2. Facebook

3. YouTube

4. WhatsApp

5. Amazon

6. Instagram

7. Messenger

8. Leboncoin

9. Wikipédia

10. Snapchat

11. Franceinfo

12. Microsoft

13. Yahoo

14. TikTok

15. Orange

16. Le Figaro

17. BFM TV

18. Netflix

19. Waze

20. Ouest France