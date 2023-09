WhatsApp va bientôt faire peau neuve

L'application de messagerie, utilisée par deux milliards de personnes, va bientôt permettre de gérer plusieurs comptes à partir d'un seul appareil

L'application de messagerie WhatsApp, appartenant à la société Meta, prévoit une mise à jour majeure dans les mois à venir. Plusieurs nouveautés vont être apportées, dont un design revisité, une nouvelle manière de classer les conversations et, surtout, la possibilité de gérer plusieurs comptes à partir d'un seul appareil.

Selon plusieurs médias spécialisés, l'interface des conversations va être repensée pour permettre aux utilisateurs de mieux organiser leurs messages. Les utilisateurs pourront ainsi trier leurs conversations en différentes catégories, notamment celles qui n'ont pas encore été lues, les conversations personnelles et les échanges professionnels. Cette fonctionnalité vise à simplifier la gestion des messages et à améliorer l'expérience utilisateur.

Pour ceux qui utilisent WhatsApp sur des appareils Apple, des changements esthétiques sont également prévus. Par exemple, certaines couleurs de l'interface utilisateur seront modifiées ; les sections telles que les "paramètres" et les "conversations" passeront du bleu au vert.

Mais le changement le plus attendu est sans doute la possibilité de gérer plusieurs comptes WhatsApp sur un seul et même appareil. Cette fonctionnalité est destinée à rendre l'application plus flexible et à l'aligner sur d'autres plateformes de réseaux sociaux, comme Twitter, où les utilisateurs peuvent déjà basculer facilement entre différents comptes. Ce changement majeur devrait être le dernier d'une série de mises à jour prévues pour l'application.

Par ailleurs, WhatsApp, qui comptait deux milliards d'utilisateurs actifs mensuels en janvier 2023, ne sera plus pris en charge de certaines versions d'Android.

Dès le 24 octobre 2023, WhatsApp ne sera compatible qu'avec les appareils fonctionnant sous Android 5.0 (Lollipop) ou une version ultérieure. Ainsi, les smartphones sortis au début des années 2010, qui n'ont pas reçu cette mise à jour, ne pourront bientôt plus bénéficier des fonctionnalités de WhatsApp, notamment l'envoi de vidéos en HD. Pour l'instant, aucun changement concernant les iPhones n'a été mentionné.