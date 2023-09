Une entreprise israélienne remporte le prix de "la startup la plus prometteuse" à Las Vegas

Cinq prix sont décernés aux entreprises les plus performantes. Cette année, Faddom a remporté le prix "Promising Startup Award"

Une entreprise israélienne, Faddom, a remporté le prix de la "startup la plus prometteuse" lors de la plus grande conférence informatique au monde rassemblant 30 000 personnes à Las Vegas. La startup est spécialisée dans le domaine des technologies de l'information et du cloud dont le logiciel crée une carte visuelle de tous les serveurs et applications.

L'événement annuel met en valeur les meilleures startups au monde dans le domaine de l'informatique. Environ 300 des plus grandes entreprises mondiales participent à cette conférence qui a lieu chaque année aux États-Unis devant des milliers de personnes.

Selon le jury, l'entreprise possède "la capacité de plannifier de scénarios de simulation pour cartographier les vulnérabilités et ainsi 'être mieux préparé en cas d'incident."

"C'est un grand honneur de recevoir ce prix de la part de la plus grande conférence informatique au monde. Nous continuerons à nous développer et à représenter Israël sur les plus grandes scènes du monde", a déclaré Aviv Hooker, co-fondateur et directeur des revenus chez Faddom.

L'entreprise, dont les bureaux sont basés à Ramat Gan, s'adresse principalement aux marchés des États-Unis et de l'Europe, mais la plupart de ses clients se trouvent également en Israël, dont Bank of Israel, Shufersal, Menora, Reichman University ou encore Clal Insurance. Par ailleurs, la société fournit des services à Ratp Dev Uk, qui exploite le système de trains et de bus en Angleterre.