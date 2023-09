Israël va investir 30 millions de shekels dans la création d'applications d'IA en hébreu et en arabe

Le financement des projets approuvés fournira des infrastructures et des référentiels de données dans plusieurs domaines

Dans le cadre de la mise en œuvre du "Plan national d'intelligence artificielle et de l'initiative", visant à créer une infrastructure de recherche et développement et des capacités avancées dans le domaine du traitement automatique du langage naturel (NLP), en hébreu et en arabe parlés, l'Autorité de l'innovation en Israël a annoncé avoir approuvé 17 projets différents. Un budget de 30 millions de shekels a été alloué pour les différents programmes.

Si de nouvelles applications dans le domaine de l’intelligence artificielle sont créées presque quotidiennement, l’écart constaté entre les programmes en hébreu et en arabe et dans des langues plus courantes, comme l’anglais, reste important.

"Pour le réduire, un large éventail d'infrastructures est nécessaire pour les développeurs d'applications dépendant du langage", est-il expliqué dans le communiqué de l'Agence de l'innovation.

"Ce programme est donc crucial pour exploiter le potentiel unique d'Israël en matière de données en hébreu et en arabe, faciliter l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'industrie et faire progresser l'innovation en Israël. Ces infrastructures conduiront à des applications significatives au bénéfice des résidents israéliens et permettront aux entreprises développant des produits dans ce domaine de les vendre tant au niveau national qu'international", explique Dror Bin, PDG de l'Autorité israélienne de l'innovation.

Le financement des projets approuvés fournira des infrastructures et des référentiels de données dans plusieurs domaines, permettant un large éventail de tâches du monde universitaire à l'industrie.