L’antisémitisme “n’est pas un problème sur X (ex-Twitter)”, selon Elon Musk

Elon Musk a rejeté jeudi les accusations de négligence quant à la modération des contenus et à la montée de l’antisémitisme, depuis que ce dernier est à la tête de la plateforme X (ex-Twitter). S’exprimant lors d’un forum animé par le très conservateur journaliste américain Ben Shapiro, Musk - libertarien revendiqué - a ajouté que les messages antisémites ne devraient pas être supprimés, mais devraient plutôt être confrontés à des “contre-arguments”. Musk a déclaré que les antisémites à qui on ne présente pas d'autres points de vue en ligne “seront simplement des antisémites cachés, et cela ne suffira pas. C'est peut-être pire”, avant de qualifier d’”absurdes” les accusations de négligence quant à la modération des contenus antisémites et racistes sur la plateforme. Elon Musk est très critiqué par nombre d'acteurs de la société civile et d’associations luttant contre l’antisémitisme et le racisme pour la légèreté avec laquelle il aborde la question des discours de haine en ligne.

Avi Ohayon/GPO Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (au centre) et son épouse Sara (à gauche) rencontrent Elon Musk en Californie, aux États-Unis

“À certains égards, je pense que je suis fondamentalement juif”, a déclaré Musk avant de se défendre des accusations d’antisémitisme auxquelles il fait face. Plus de 120

militants juifs ont signé une lettre exhortant les principaux annonceurs à mettre fin à leur collaboration avec X, la plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter et détenue par Elon Musk, a rapporté mercredi l'agence JTA. Ils la décrivent comme "un terreau pour l'antisémitisme" qui "représente l'une des plus grandes menaces pour les Juifs depuis des années". Les signataires demandent également à Apple et Google de retirer la plateforme de leurs boutiques d'applications, ce qui rendrait l'application X pratiquement inaccessible à la grande majorité des utilisateurs mobiles.

Cette demande intervient après plusieurs semaines durant lesquelles Musk a échangé avec des suprémacistes blancs et a publié de nombreux messages visant la Ligue anti-diffamation (ADL), une organisation de droits civiques juive qui avait critiqué la suppression des protections contre les discours haineux sur le site. L'ADL avait également appelé les annonceurs à suspendre leurs dépenses publicitaires sur la plateforme l'année dernière. De son côté, Musk a menacé de poursuivre l'organisation pour avoir, selon lui, fait chuter les revenus publicitaires de X. "Nous avons observé avec horreur une nouvelle phase du discours antisémite se propager à grande vitesse sur l'un des plus grands réseaux sociaux d'Amérique", indique la lettre, initiée par Elad Nehorai, un militant juif progressiste. "Tout cela a été facilité et encouragé par son propriétaire : Elon Musk."