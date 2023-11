Dérapage antisémite d'Elon Musk : IBM, Apple et Disney suspendent leurs publicités sur Twitter

La Maison Blanche a accusé le propriétaire de Twitter de faire une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste"

Apple, Disney et Warner Bros ont annoncé le gel de leurs publicités sur Twitter, en réaction au dernier dérapage d'Elon Musk. Ce faisant, les deux sociétés américaines emboîtent le pas à IBM, qui a pris une décision similaire après que le propriétaire du réseau social a exprimé son accord avec une publication antisémite sur la plateforme, affirmant que son auteur "avait tout à fait raison".

"IBM a une tolérance zéro pour les discours de haine et la discrimination, c'est pourquoi nous avons immédiatement arrêté toute publication sur X (Twitter) pendant que nous enquêtons sur cette situation totalement inacceptable", a déclaré le géant américain de l'informatique.

La Maison Blanche avait également réagi au tweet du propriétaire de Twitter, l'accusant de faire une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste". Dans le message en cause, l'homme d'affaires, coutumier des controverses, a répondu à une publication affirmant que les personnes juives encourageaient la "haine contre les Blancs", en affirmant: "Tu as dit l'exacte vérité".

Pour la Maison Blanche, cette publication reprend une théorie du complot populaire parmi les nationalistes blancs, selon laquelle les juifs ont un plan secret pour favoriser l'immigration clandestine dans les pays occidentaux afin d'y saper la majorité blanche. Cette théorie du complot avait notamment été reprise par l'auteur de l'attentat dans une synagogue de Pittsburgh en 2018, qui avait fait 11 morts. "Il est inacceptable de répéter le mensonge odieux à l'origine de l'acte d'antisémitisme le plus mortel de l'histoire des Etats-Unis", a déclaré dans un communiqué Andrew Bates, un porte-parole de la Maison Blanche, en référence à cet attentat. Après sa première réponse, Elon Musk avait poursuivi en affirmant que l'Anti-Defamation League (ADL), une association de lutte contre l'antisémitisme, "attaque injustement une majorité de l'Occident, malgré le fait que la majorité de l'Occident soutienne les personnes juives et Israël".