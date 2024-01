Elon Musk annonce la pose d'un implant cérébral Neuralink dans le cerveau d'un premier patient

Elon Musk, cofondateur de la start-up Neuralink, a annoncé lundi, la réussite de la première pose d'un implant cérébral sur un patient humain. Cette avancée médicale, bien que non inédite dans le domaine, marque une étape importante pour Neuralink, basée à Fremont, en Californie.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine avait déjà accordé son approbation à Neuralink pour de telles procédures en mai. L'entreprise, qui a vu le jour en 2016, avait auparavant testé son dispositif sur un macaque. L'animal avait réussi à jouer à "Pong" en utilisant uniquement son esprit, grâce à un implant de la taille d'une pièce de monnaie.

"Les résultats préliminaires montrent une prometteuse détection des pics neuronaux", a écrit le milliardaire américain sur le réseau social X, dont il est propriétaire. Neuralink n'est pas pionnière dans l'installation d'interfaces cerveau-machine (ICM) chez l'homme. Onward, une firme néerlandaise, avait notamment annoncé en septembre qu'elle expérimentait un dispositif similaire pour aider un patient tétraplégique à récupérer la mobilité. De plus, des chercheurs de l'institut Clinatec à Grenoble avaient déjà dévoilé en 2019 un implant permettant à une personne tétraplégique de contrôler un exosquelette.

Neuralink a récemment sécurisé un financement de 323 millions de dollars en deux phases, en août et en novembre, pour poursuivre ses recherches. La société aspire non seulement à restaurer la mobilité chez les patients paralysés, mais envisage également de rendre la vue aux aveugles et de traiter des troubles psychiatriques tels que la dépression. Musk envisage également de rendre l'implant accessible au grand public. Il estime que cette technologie pourrait améliorer la communication humain-machine et contrer ce qu'il perçoit comme une menace de l'intelligence artificielle pour notre civilisation.