28 employés de Google licenciés après une violente protestation pour dénoncer les contrats de l'entreprise avec Israël

Google a licencié mercredi 28 employés qui s'étaient barricadés dans ses bureaux américains pour protester contre ses contrats avec le gouvernement israélien, selon la chaîne américaine CNBC, qui cite une note interne à l'entreprise. "Suite à une enquête, nous avons licencié aujourd'hui 28 salariés dont l'implication dans des actions de protestation est avérée. Nous continuerons d'enquêter et de prendre les mesures nécessaires", mentionne le document.

La décision de Google intervient après que des employés propalestiniens ont pénétré par effraction dans le bureau du PDG de Google Cloud en Californie, s'y barricadant pendant des heures. La police, qui a dû intervenir, a procédé à l'arrestation de neuf personnes.

Ces employés entendaient dénoncer le fait que l'entreprise fournit des services cloud, de l'intelligence artificielle et divers services informatiques à l'armée et au gouvernement israéliens, ceci en dépit "du régime d'apartheid" dans le pays et de la guerre à Gaza. Des courriels internes demandaient notamment que Google annule son contrat d'une valeur de 1,2 milliard de dollars avec l'Etat hébreu pour le projet cloud Nimbos. Les employés exigeaient encore de l'entreprise qu'elle "mette fin au harcèlement et à l'intimidation des travailleurs palestiniens et musulmans", et qu'elle s'attaque aux "problèmes de santé" des travailleurs affectés par le fait qu'une partie de leur travail "concourait au génocide à Gaza".