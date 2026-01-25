Année record pour la cybersécurité israélienne

L’année 2025 s’impose comme l’une des plus marquantes de l’histoire de la cybersécurité israélienne, avec des chiffres sans précédent en matière d’exits et de levées de capitaux. Selon un rapport conjoint publié par Cybertech Global et la société de recherche IVC, les entreprises israéliennes du secteur ont enregistré des exits cumulés de 72,6 milliards de dollars, soit une progression spectaculaire de plus de 1 500 % par rapport à 2024. Parallèlement, les levées de fonds ont atteint un niveau record de 8,27 milliards de dollars.

Le rapport est publié à l’approche de la conférence Cybertech Global Tel Aviv 2026, qui se tiendra du 26 au 28 janvier à l’Expo Tel Aviv, avec la participation de milliers de professionnels venus d’Israël et de l’étranger. Des délégations de 50 pays, ainsi que des investisseurs, chercheurs, dirigeants et responsables de haut niveau du secteur, sont attendus.

Les données montrent que le montant moyen levé par transaction en 2025 s’est établi à environ 60 millions de dollars, soit presque le double de la moyenne observée en 2024. Ce chiffre contraste avec un nombre de transactions quasi stable — 138 opérations contre 136 l’année précédente — traduisant une concentration des investissements sur un nombre plus restreint d’entreprises jugées plus matures.

L’analyse des tours de financement met en évidence une évolution du marché : légère baisse des levées en phase seed, forte hausse des tours A et B, tant en nombre qu’en montants, et recul des tours C. Les phases avancées demeurent toutefois un pilier du financement, avec plus de 5,4 milliards de dollars investis.

Trois opérations majeures — Wiz, CyberArk et Armis — expliquent l’essentiel du volume des exits, mais même sans ces transactions, le nombre total d’exits est passé de 27 en 2024 à 32 en 2025. Le secteur compte désormais 597 entreprises actives.

Pour Amir Rapaport, fondateur de Cybertech, « la cybersécurité israélienne prouve que le ciel est la limite ». La conférence accueillera notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Isaac Herzog, aux côtés de dirigeants internationaux et d’investisseurs de premier plan.