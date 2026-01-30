Apple rachète la start-up israélienne Q.ai

Fondée en 2022 et basée en Israël, Q.ai est dirigée par Aviad Maizels, déjà bien connu de Cupertino. Il avait cofondé Primesense, société rachetée par Apple en 2013, dont les technologies ont servi au développement de Face ID. Avec Q.ai, Apple renoue donc avec un partenaire technologique stratégique.

La start-up s’est spécialisée dans des technologies d’IA avancées capables de comprendre la voix humaine dans des environnements bruyants ou à partir de paroles chuchotées. Elle développe également des systèmes d’analyse reposant sur les micro-mouvements du visage, permettant de collecter des données vocales sans contact direct. Selon Reuters, Q.ai travaille aussi sur le suivi d’indicateurs de santé comme le rythme cardiaque ou les capacités respiratoires.

Ces technologies devraient être intégrées à plusieurs produits phares d’Apple, notamment l’Apple Watch, les AirPods et le casque Vision Pro. Elles pourraient également enrichir Siri, alors que la firme prépare une nouvelle version de son assistant vocal dopée à l’IA générative, en complément de son récent partenariat avec Gemini de Google.

Cette annonce intervient alors qu’Apple affiche des résultats financiers solides. Le groupe a enregistré 143,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre 2026, en hausse de 16 % sur un an, porté par des ventes record d’iPhone. Son PDG Tim Cook a toutefois alerté sur les tensions persistantes dans l’approvisionnement en puces, susceptibles de freiner la production face à une demande exceptionnelle.