Au salon Milipol, l’expertise israélienne largement sollicitée

Le 24ᵉ Salon de l’Armement et de la Sécurité intérieure Milipol a ouvert ses portes au Parc des Expositions de Villepinte, où la présence israélienne suscite une forte attention. Une vingtaine d’entreprises regroupées au sein du pavillon israélien – et une vingtaine d’autres réparties dans l’immense salon – participent à cet événement réunissant plus de 1 200 exposants internationaux.

Dans les allées, la fréquentation est dense : délégations étrangères, experts en cybersécurité, forces de sécurité et représentants gouvernementaux viennent découvrir les solutions israéliennes. Drones, systèmes de surveillance intelligente, technologies de cyberdéfense ou encore innovations en nanotechnologie figurent parmi les développements présentés. Israël, confronté depuis longtemps à des enjeux sécuritaires majeurs, est devenu une référence mondiale en la matière.

La participation israélienne n’allait pourtant pas de soi. Selon plusieurs sources, il a fallu une intervention appuyée — notamment de l’ancien député Meyer Habib et avec le soutien américain — pour garantir la venue de l’ensemble des sociétés. Une polémique initiale qui contraste avec l’accueil constaté sur place. Les exposants interrogés assurent ne percevoir ni hostilité ni boycott : l’expertise israélienne attire au contraire un vaste public professionnel.

De nombreux visiteurs — souvent issus de pays en conflit ou confrontés à des menaces internes — viennent chercher des solutions immédiatement applicables pour renforcer leur sécurité nationale. Certains contrats se discutent même directement dans les stands.

Sous l’égide du ministère français de l’Intérieur, Milipol confirme ainsi le rôle incontournable d’Israël dans le paysage mondial de la sécurité intérieure.