Conflit à Gaza : le secteur spatial ciblé par 237 cyberattaques

Le secteur spatial est devenu une nouvelle cible privilégiée des cybercriminels. C'est ce que démontre une analyse du Center for Security Studies de l'ETH Zurich, qui recense 237 cyberattaques contre des infrastructures spatiales entre janvier 2023 et juillet 2025, en lien avec la guerre à Gaza.

Le moment le plus critique s'est produit lors de l'escalade entre Israël et l'Iran en juin 2025, avec 72 opérations malveillantes recensées sur douze jours seulement. Ce chiffre représente près d'un tiers du total des incidents identifiés sur toute la période étudiée, selon Clémence Poirier, auteure du rapport.

"Les cyberattaques contre l'espace s'imposent désormais comme une composante récurrente des conflits armés contemporains", observe l'étude, établissant un parallèle avec les tendances observées lors de l'invasion russe en Ukraine.

Des groupes pro-palestiniens à l'offensive

Pratiquement tous les groupes identifiés comme responsables de ces attaques étaient pro-palestiniens. L'étude note toutefois que le Hamas ne possède pas de systèmes satellitaires au-dessus de Gaza, et que d'éventuelles opérations pro-israéliennes ont pu rester secrètes.

Dix incidents ont été enregistrés en octobre 2023, immédiatement après l'attaque du 7 octobre. Parmi les cibles figuraient l'Agence spatiale israélienne et le géant de la défense Rafael. Le rapport souligne que cette soudaine escalade "a pris au dépourvu les hacktivistes mondiaux", qui ont eu besoin de temps pour s'organiser et sélectionner leurs objectifs.

77 organisations visées, des entreprises israéliennes à la NASA

Au total, 77 entités ou sociétés du secteur spatial ont été prises pour cible. Rafael, le fabricant d'armes Elbit Systems et l'Agence spatiale israélienne arrivent en tête, mais des institutions internationales comme la NASA américaine n'ont pas été épargnées.

Le rapport précise que la majorité de ces attaques visaient les entreprises pour leur production d'équipements militaires plutôt que pour leurs activités spatiales proprement dites.

Plus de 70% des cyberoffensives ont pris la forme d'attaques par déni de service distribué (DDoS), qui consistent à submerger un site web de requêtes jusqu'à le rendre inaccessible. Cette méthode présente l'avantage d'être relativement simple techniquement, rapide à déployer et pouvant masquer des intrusions plus sophistiquées.

Les autres types d'attaques incluaient des vols de données, des intrusions dans les systèmes et des violations de bases de données. Certaines fuites d'informations semblent avoir été synchronisées avec des événements majeurs du conflit, bien que leur authenticité soit difficile à vérifier.

Un phénomène bien plus vaste que les chiffres officiels

"Le nombre élevé d'incidents détectés grâce à de simples recherches manuelles en sources ouvertes laisse penser que l'ampleur réelle des cyberattaques contre le spatial est probablement bien supérieure", avertit l'étude.

Les chercheurs ont également constaté que des groupes de hacktivistes reproduisent des techniques ayant fait leurs preuves dans d'autres conflits. Par exemple, une attaque DDoS de 2023 menée par la "Cyber Army of Palestine" contre l'Agence spatiale israélienne utilisait un code similaire à celui de l'"IT Army of Ukraine", un collectif de volontaires combattant les Russes dans le cyberespace.

Bien que la plupart des incidents n'aient causé que des dommages limités sur le plan physique ou opérationnel, le rapport met en garde : ce schéma d'activité préfigure l'avenir des conflits dans l'espace numérique.

Les auteurs de l'étude estiment que les cyberoffensives contre les infrastructures spatiales sont en train de devenir des "composantes permanentes" des guerres modernes, alimentées par l'intérêt croissant des hacktivistes pour ce secteur stratégique.

Face à cette menace émergente, l'étude recommande l'élaboration de stratégies de cyberdéfense spécifiquement adaptées à la protection des systèmes spatiaux.