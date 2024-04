Des employés d'Apple dénoncent des licenciements présumés pour "soutien affiché aux Palestiniens"

Près de 300 employés et ex-employés d'Apple ont publié une lettre dans laquelle ils affirment que l'entreprise a licencié certains travailleurs car ils exprimaient un soutien visible aux Palestiniens, en portant notamment des pin's et des bracelets. Pour dénoncer les faits présumés, le collectif baptisé Apples4Ceasefire prévoit d'organiser ce samedi une manifestation devant le magasin de la marque à Chicago, où un homme d'origine palestinienne aurait été renvoyé pour ce motif.

Dans la lettre publiée sur un site Internet dédié mis en place par le groupe, les salariés appellent le PDG d'Apple, Tim Cook, et d'autres dirigeants de l'entreprise à reconnaître "les nombreux décès de Palestiniens à Gaza, causés par les attaques israéliennes". Ces employés reprochent à Tim Cook de ne pas avoir fait de déclaration en ce sens, alors qu'il avait envoyé plusieurs emails à ses salariés après le 7 octobre en déplorant les massacres commis, et en exprimant sa tristesse.

"Après plus de 150 jours de violence contre la vie de Palestiniens innocents , aucun message n'a encore été envoyé exprimant le même type d'inquiétude à leur égard", a affirmé le groupe. L'entreprise n'a pas encore réagi à cette lettre, tandis que la fiabilité des allégations mentionnées concernant le licenciement illégal d'employés reste à prouver. Le courrier du groupe est estampillé du fameux logo de la pastèque, devenue un symbole de soutien aux Palestiniens en raison de ses couleurs - vert, rouge et noir - qui sont aussi celles du drapeau palestinien. A côté du logo, on peut lire : "Le silence équivaut à la complicité".

Apple n’est pas le seul géant de la technologie dont les employés ont exigé que les dirigeants fassent preuve de plus de reconnaissance ou de soutien envers les Palestiniens. Début mars, plus de 600 salariés de Google ont signé une pétition exigeant l'annulation du parrainage par l'entreprise de l'événement Mind The Tech de Calcalist, qui a lieu chaque année à New York et accueille des représentants de centaines d'entreprises de l'industrie technologique israélienne. Un autre incident a s'est produit lorsqu'un employé de Google a interrompu le discours de Barak Regev , PDG de Google Israël, en appelant à la "libération de la Palestine". L'employé, ingénieur sur la plateforme cloud de Google, a lancé au milieu du discours qu'il "refusait de construire une technologie permettant d'alimenter le génocide et l'apartheid". Il a depuis été licencié.