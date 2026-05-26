Elbit développe des systèmes pour contrer les drones explosifs du Hezbollah

Le géant israélien de l’armement Elbit Systems travaille actuellement au développement de nouvelles technologies destinées à neutraliser les drones explosifs utilisés par le Hezbollah contre les forces israéliennes au Liban, a indiqué son directeur général Bezhalel Machlis dans un entretien accordé à l'agence Reuters.

Selon Machlis, ces solutions pourraient inclure des armes à énergie dirigée, notamment des systèmes laser capables d’intercepter des drones kamikazes à faible coût. « Nous sommes très actifs dans le domaine des armes à énergie comme les lasers », a-t-il déclaré, précisant qu’Elbit collabore étroitement avec le ministère israélien de la Défense pour répondre rapidement à cette menace.

Depuis le cessez-le-feu du 16 avril au Liban, les terroristes du Hezbollah ont multiplié les attaques à l’aide de drones explosifs bon marché et difficiles à intercepter. Plusieurs soldats israéliens ont été tués dans le sud du Liban par ce type d’appareils, également largement utilisés dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Face à cette menace croissante, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis d’intensifier les frappes contre le Hezbollah, sans toutefois détailler de stratégie précise pour neutraliser les drones capables d’échapper aux systèmes israéliens de brouillage électronique.

En attendant, l’armée israélienne utilise parfois des méthodes plus rudimentaires, comme des filets, pour intercepter certains drones FPV guidés par fibre optique.

Elbit Systems affirme par ailleurs observer une forte hausse de la demande internationale pour ses équipements militaires, notamment en Europe, aux États-Unis, en Asie-Pacifique ainsi qu’aux Émirats arabes unis.

Les résultats financiers publiés par l’entreprise montrent une forte progression de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices au premier trimestre, entraînant une hausse de 8 % de son action au Nasdaq.