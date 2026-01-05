Elbit Systems décroche un contrat de 150 millions de dollars en Europe

L'entreprise de défense israélienne Elbit Systems a annoncé ce lundi la signature d'un accord portant sur l'équipement d'aéronefs de plusieurs pays européens avec des systèmes d'autodéfense DIRCM. Ces contrats, d'une valeur totale d'environ 150 millions de dollars, viennent renforcer la présence croissante de l'entreprise sur le marché européen de la défense aérienne.

Les systèmes DIRCM (Directional Infrared Countermeasures) sont des dispositifs de protection avancés conçus pour contrer les menaces basées sur des missiles à guidage infrarouge. Dans le cadre du premier contrat, Elbit Systems équipera la flotte aérienne d'un pays européen de cette technologie, qui offre une couche de protection supplémentaire aux plateformes aériennes de grande valeur.

Les commandes incluent également la fourniture de systèmes DIRCM aux flottes d'avions de transport d'États membres européens de l'OTAN, renforçant ainsi la sécurité opérationnelle et la capacité de survie lors des missions de transport aérien stratégique.

Le système J-MUSIC DIRCM d'Elbit est spécifiquement conçu pour protéger les aéronefs contre les missiles sol-air portables (MANPADS). Il combine une technologie laser de pointe à des capacités d'imagerie exceptionnelles et est installé sur une large gamme d'aéronefs militaires et commerciaux à travers le monde.

Grâce à sa capacité à faire face à l'évolution des menaces, les systèmes DIRCM d'Elbit offrent des performances fiables, une grande flexibilité et une intégration complète avec divers types d'aéronefs, améliorant la sécurité des missions critiques et la protection des équipages.

Oren Sabag, PDG d'Elbit Systems Intelligence et de LLA, a salué cet accord : "La confiance continue exprimée par la communauté européenne et internationale dans les solutions d'autodéfense DIRCM d'Elbit Systems reflète la réputation croissante de l'entreprise en tant que fournisseur de technologies innovantes dans le monde de la défense aérienne, offrant une protection efficace des aéronefs et des membres d'équipage contre les menaces les plus avancées."