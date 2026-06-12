Elon Musk pourrait devenir le premier trillionnaire de l’histoire grâce à l’introduction en Bourse de SpaceX

L’introduction en Bourse de SpaceX, prévue ce vendredi, pourrait propulser Elon Musk au rang de premier trillionnaire (1 000 milliards de dollars) de l’histoire moderne.

Selon Forbes, la fortune du patron de SpaceX et Tesla atteint déjà près de 983 milliards de dollars avant même les premiers échanges. L’opération devrait permettre à l’entreprise spatiale de lever 75 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée, devant celle de Saudi Aramco en 2019.

Fondée en 2002, SpaceX est devenue l’acteur dominant du secteur spatial grâce à ses fusées réutilisables et à son réseau de satellites Starlink. Mais derrière les ambitions affichées — colonisation de Mars, centres de données en orbite et développement de l’intelligence artificielle — l’entreprise continue d’accumuler des pertes importantes. Entre début 2025 et mars 2026, SpaceX a enregistré près de 8,7 milliards de dollars de pertes.

Malgré cela, les investisseurs restent séduits par la personnalité d’Elon Musk et par son historique de réussite. Après avoir fait fortune avec Zip2 et PayPal, il a bâti SpaceX et contribué à transformer Tesla en géant mondial de la voiture électrique. Depuis son introduction en Bourse en 2010, Tesla a généré plus de 20 000 % de rendement pour ses actionnaires.

Cette confiance n’est toutefois pas partagée par tous. Plusieurs fonds de pension américains ont exprimé leurs inquiétudes concernant la gouvernance de SpaceX, notamment les actions à droits de vote renforcés accordées à Musk et le contrôle considérable qu’il conservera sur l’entreprise après l’introduction.

L’IPO de SpaceX marque également le début d’une vague d’introductions géantes dans le secteur technologique. Les sociétés d’intelligence artificielle Anthropic et OpenAI pourraient à leur tour entrer en Bourse dans les prochains mois.

Si l’opération est un succès, Elon Musk franchira un seuil symbolique inédit dans l’histoire économique mondiale : celui du premier homme à dépasser officiellement les 1 000 milliards de dollars de fortune personnelle.